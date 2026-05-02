Stal Rzeszów – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2026)

Stal Rzeszów – Wisła Kraków: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Ekipa Białej Gwiazdy już w ten weekend może świętować awans do elity. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Rzeszowie w nadchodzącą niedzielę, 3 maja o godzinie 20:15.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Stali Rzeszów

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Stal Rzeszów zmierzy się z Wisłą Kraków w jednym ze spotkań 31. kolejki Betclic 1. Ligi. Przed tą serią gier zespół Żurawi posiada na swoim koncie 39 punktów i zajmuje 12. miejsce. Natomiast drużyna Białej Gwiazdy z dorobkiem aż 59 oczek jest liderem tabeli, pewnie zmierzając w stronę awansu. Ekipa Mariusza Jopa może świętować promocję do PKO BP Ekstraklasy już w ten weekend, jeśli wszystkie rezultaty ułożą się po jej myśli. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Rzeszowie w tę niedzielę, czyli 3 maja, o godzinie 20:15.

W tym ciekawie zapowiadającym się meczu stawiam na wygraną Wisły Kraków. Zespół Białej Gwiazdy powinien poradzić sobie ze Stalą Rzeszów, która notuje serię czterech porażek z rzędu i znajduje się w wyraźnym kryzysie. Mój typ: zwycięstwo Wisły Kraków.

Ernest STS 1.68 Wygrana Wisły Odwiedź STS

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Stali Rzeszów przed jutrzejszym spotkaniem nie jest idealna, ponieważ gospodarze będą musieli radzić sobie bez Marka Kozioła oraz Arsena Grosu. Znacznie większe problemy ma Wisła Kraków, w której zabraknie kilku ważnych zawodników – w tym Angela Rodado, Alana Urygi, Wiktora Biedrzyckiego, Bartosza Talara, Bartosza Jarocha i Kacpra Skrobańskiego. Tak liczne absencje mogą znacząco wpłynąć na dyspozycję gości.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Stal Rzeszów w dwóch ostatnich kolejkach ligowych nie zdobyła ani jednego punktu, przegrywając 1:2 z ŁKS-em Łódź i 0:2 z Polonią Warszawa. Wisła Kraków w tym samym czasie zanotowała dwa remisy – 2:2 z Puszczą Niepołomice oraz 1:1 z Ruchem Chorzów. Te rezultaty pokazują nieco lepszą stabilność zespołu z Krakowa aniżeli drużyny z Rzeszowa.

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, historia

Bezpośrednia rywalizacja Stali Rzeszów z Wisłą Kraków w ostatnich pięciu spotkaniach układa się na korzyść zespołu ze stolicy Małopolski, który wygrał aż trzy razy. Drużyna z Podkarpacia odniosła tylko jedno zwycięstwo, a raz byliśmy świadkami remisu. Statystyki pokazują więc wyraźną przewagę Wisły nad Stalą w poprzednich starciach tych klubów.

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jutrzejszego spotkania są goście, którzy znajdują się już o krok od promocji do elity. Kurs na wygraną Stali Rzeszów wynosi mniej więcej 4.10, typ na zwycięstwo Wisły Kraków to około 1.70, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90.

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, przewidywane składy

Stal: Vanivskyi – Warczak, Synoś, Kaczor, Połap – Jablonski, Kądziołka, Sławiński – Łyczko, Jonathan Junior, Wachowiak

Wisła: Letkiewicz – Giger, Kutwa, Grujcić, Krzyżanowski – Duda, Igbekeme – Lelieveld, Bozić, Frederico Duarte – Sanchez

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Stalą Rzeszów a Wisłą Kraków oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ciekawe starcie w ramach Betclic 1. Ligi możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl, gdzie zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Rzeszowie już w niedzielę, 3 maja o godzinie 20:15.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.