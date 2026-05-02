Liam Delap na wylocie z Chelsea. Może obrać sensacyjny kierunek

Ipswich Town, które zajmuje 2. miejsce w tabeli Championship i tym samym walczy o awans do Premier League, ma ambitne plany transferowe. Jak poinformował serwis SportsBoom.com, klub z Portman Road chce ponownie zakontraktować Liama Delapa.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Liam Delap

Ipswich Town marzy o ponownym sprowadzeniu Liama Delapa

Liam Delap kompletnie nie sprawdził się w Chelsea, dlatego najprawdopodobniej opuści Londyn w zbliżającym się wielkimi krokami letnim okienku transferowym. Klub ze Stamford Bridge chce odzyskać przynajmniej część zainwestowanych pieniędzy w zakup angielskiego napastnika, dlatego wysłucha za niego ofert. Mimo słabego sezonu 23-letni snajper nie powinien jednak narzekać na brak zainteresowania. Na rynku wciąż uchodzi bowiem za zawodnika o ogromnym potencjale.

Mianowicie, w ostatnich miesiącach Delap był łączony z Manchesterem United, Evertonem czy Brighton & Hove Albion. Jak dowiedział się brytyjski serwis „SportsBoom.com”, do wyścigu o sprowadzenie byłego młodzieżowego reprezentanta Anglii dołączyło również Ipswich Town, czyli były zespół środkowego napastnika. Jeśli klub z Portman Road, który zajmuje 2. miejsce w tabeli Championship, awansuje do Premier League, to będzie faworytem w walce o podpis zdolnego snajpera.

Delap występuje w koszulce drużyny The Blues od czerwca 2025 roku, kiedy przeprowadził się na Stamford Bridge za 35,5 miliona euro z wyżej wspomnianego Ipswich Town, gdzie spędził najlepszy okres swojej kariery. W trwającej kampanii rozegrał 37 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 4 asysty. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia go na 32 miliony euro. Kontrakt atakującego z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.