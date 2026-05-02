Liam Delap na wylocie z Chelsea. Może obrać sensacyjny kierunek

09:25, 2. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Ipswich Town, które zajmuje 2. miejsce w tabeli Championship i tym samym walczy o awans do Premier League, ma ambitne plany transferowe. Jak poinformował serwis SportsBoom.com, klub z Portman Road chce ponownie zakontraktować Liama Delapa.

Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Liam Delap

Ipswich Town marzy o ponownym sprowadzeniu Liama Delapa

Liam Delap kompletnie nie sprawdził się w Chelsea, dlatego najprawdopodobniej opuści Londyn w zbliżającym się wielkimi krokami letnim okienku transferowym. Klub ze Stamford Bridge chce odzyskać przynajmniej część zainwestowanych pieniędzy w zakup angielskiego napastnika, dlatego wysłucha za niego ofert. Mimo słabego sezonu 23-letni snajper nie powinien jednak narzekać na brak zainteresowania. Na rynku wciąż uchodzi bowiem za zawodnika o ogromnym potencjale.

Mianowicie, w ostatnich miesiącach Delap był łączony z Manchesterem United, Evertonem czy Brighton & Hove Albion. Jak dowiedział się brytyjski serwis „SportsBoom.com”, do wyścigu o sprowadzenie byłego młodzieżowego reprezentanta Anglii dołączyło również Ipswich Town, czyli były zespół środkowego napastnika. Jeśli klub z Portman Road, który zajmuje 2. miejsce w tabeli Championship, awansuje do Premier League, to będzie faworytem w walce o podpis zdolnego snajpera.

Delap występuje w koszulce drużyny The Blues od czerwca 2025 roku, kiedy przeprowadził się na Stamford Bridge za 35,5 miliona euro z wyżej wspomnianego Ipswich Town, gdzie spędził najlepszy okres swojej kariery. W trwającej kampanii rozegrał 37 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 4 asysty. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia go na 32 miliony euro. Kontrakt atakującego z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości