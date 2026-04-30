Motor Lublin w letnim okienku transferowym może stracić kluczowego zawodnika. A jest nim Filip Luberecki. Młody obrońca jest łączony z przeprowadzką do Championship - informuje Pete O'Rourke z "Football Insider".

PressFocus Na zdjęciu: Filip Luberecki

Filip Luberecki wyląduje w Championship?

Motor Lublin jeszcze nie myśli o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Podopieczni Mateusza Stolarskiego w pierwszej kolejności muszą zapewnić sobie utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Ostatnia kiepska forma sprawiła, że będą musieli oni oglądać się za plecy. W najbliższym meczu lubelski zespół czeka niezwykle trudne wyzwanie, ponieważ zmierzy się przed własną publicznością z Lechem Poznań.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Motor Lublin. Pete O’Rourke z „Football Insider” przekazuje, że lubelski zespół może stracić kluczowego gracza – Filipa Lubereckiego. Młodzieżowy reprezentant Polski jest łączony z przeprowadzką na wyspy, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań zespołów z Championship.

Brytyjski dziennikarz nie zdradził nazw klubów, które mają na celowniku Filipa Lubereckiego. Nie znamy również obecnie stanowiska Motoru Lublin. Młody defensor jest bez wątpienia diamentem lubelskiego zespołu i z pewnością klub będzie chciał dla niego jak najlepiej. W pierwszej kolejności jednak musi pojawić się na ich stole satysfakcjonująca oferta transferowa.

Filip Luberecki w trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań pod okiem Mateusza Stolarskiego. Obrońca Motoru Lublin zdołał zaliczyć jedną asystę.