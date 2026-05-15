Bayern zdecydował ws. przyszłości Neuera! Oficjalny komunikat

Manuel Neuer ma 40 lat, ale wciąż gra na najwyższym poziomie. Jego umowa z Bayernem Monachium wygasa w czerwcu tego roku. Klub przekazał, że kontrakt został przedłużony na kolejny sezon.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer podpisał nowy kontrakt z Bayernem Monachium

Manuel Neuer nie zamierza jeszcze kończyć kariery. Mimo że w marcu tego roku obchodził 40. urodziny, wciąż będzie grać w piłkę na najwyższym poziomie. Jego kontrakt z Bayernem Monachium wygasał z końcem czerwca, ale Bawarczycy ogłosili przedłużenie umowy.

W piątek (15 maja) na oficjalnej stronie klubu pojawiła się informacja, że Neuer podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku. Reprezentant Niemiec nie ukrywał, że jest szczęśliwy, że będzie mógł nadal bronić barw niemieckiego giganta.

– Długo zastanawiałem się nad tą decyzją i teraz jestem bardzo szczęśliwy. Tutaj wszystko się zgadza: z tym zespołem możemy pokonać każdego, codziennie z przyjemnością jeżdżę na Säbener Straße i prezentuję najlepszą formę – powiedział Manuel Neuer.

Po podpisaniu dokumentów głos zabrał również prezydent Bayernu Monachium. Hubert Heiner wprost nazwał Neuera symbolem klubu. Zaznaczył, że zajmuje on szczególne miejsce w historii Bawarczyków.

– Bayern Monachium miał w swojej historii całą serię naprawdę wyjątkowych bramkarzy, a Manuel Neuer zajmuje wśród nich szczególne miejsce. Jest symbolem nie jednego, lecz dwóch pokoleń oraz kapitanem, który stanowi wzór do naśladowania zarówno na boisku, jak i poza nim. Jesteśmy dumni z tego, jak przez ponad dekadę współtworzył ten klub – mówił Hubert Heiner, prezydent klubu.

Neuer jest związany z Bayernem od 2011 roku. Łącznie wystąpił w prawie 600 meczach. Z nim w bramce Die Roten dwukrotnie wygrali Ligę Mistrzów, trzynaście razy Bundesligę, a także kilka Pucharów Niemiec, Superpucharów Niemiec czy Klubowych Mistrzostw Świata. Na swoim koncie ma również mistrzostwo świata zdobyte wspólnie z reprezentacją Niemiec.