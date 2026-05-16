Man United rywalizuje z Bayernem. Trwa walka o cenionego stopera

Ousmane Diomande wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. O jego podpis powalczą między innymi angielski Manchester United oraz niemiecki Bayern Monachium - informuje w sobotni poranek Ekrem Konur z serwisu Fussball Daten.

Ousmane Diomande celem transferowym Manchesteru United

Ousmane Diomande jest uznawany za jednego z najlepszych stoperów młodego pokolenia w topowych ligach. 22-letni środkowy obrońca od dawna pełni rolę podstawowego zawodnika Sportingu Lizbona i regularnie imponuje bardzo wysoką formą. Nic więc dziwnego, że trzynastokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Wszystko wskazuje na to, iż rosły defensor może wykonać kolejny krok w swojej karierze już podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Jak informuje Ekrem Konur z portalu „Fussball Daten”, jednym z klubów zainteresowanych sprowadzeniem Diomande jest Manchester United. Czerwone Diabły poszukują nowego stopera, dlatego skierowały swoją uwagę na gwiazdę Sportingu. Angielski gigant będzie jednak musiał przygotować się na trudne negocjacje oraz sporą konkurencję. O podpis utalentowanego Iworyjczyka niezwykle poważnie zabiega bowiem również m.in. Bayern Monachium, który także chce wzmocnić linię defensywną przed kolejnym sezonem.

Mierzący 190 centymetrów stoper występuje w portugalskim zespole od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade za 7,5 miliona euro z FC Midtjylland. Dotychczas rozegrał dla ekipy Lwów dokładnie 131 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty. Utalentowany defensor może pochwalić się dwoma mistrzostwami Portugalii, triumfem w Taca de Portugal oraz wygraniem Pucharu Narodów Afryki. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a wartość rynkowa piłkarza wynosi 45 milionów euro.