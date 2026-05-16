Liverpool podziwia reprezentanta Norwegii. Złoży ofertę?

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Antonio Nusa

Antonio Nusa pod lupą Liverpoolu

Liverpool prezentuje się bardzo słabo w trwającym sezonie, dlatego podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego w angielskim klubie może dojść do wielu zmian. Niewykluczone, że posadę straci Arne Slot, a władze z Merseyside zdecydują się na poważną przebudowę składu. Szczególnej poprawy wymaga formacja ofensywna, która w obecnej kampanii nie spełnia oczekiwań kibiców oraz działaczy. Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja w linii ataku zostanie znacząco zwiększona przed sezonem 2026/2027.

Jak informuje brytyjski dziennik „The i Paper”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Anfield Road jest Antonio Nusa. 21-letni skrzydłowy mógłby w pewnym stopniu wypełnić lukę po Mohamedzie Salahu, który opuści Liverpool po zakończeniu obecnych rozgrywek. Według najnowszych doniesień mediów Norweg miałby tworzyć ofensywny tercet razem z Alexandrem Isakiem oraz Hugo Ekitike. Włodarze angielskiego giganta wierzą, że młody zawodnik posiada ogromny potencjał i może stać się jedną z gwiazd Premier League.

Nusa na co dzień występuje w Lipsku, dokąd trafił w sierpniu 2024 roku za ponad 20 milionów euro z Club Brugge. 22-krotny reprezentant Norwegii w trwającej kampanii rozegrał 34 spotkania, zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do połowy 2029 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia aktualnie niezwykle utalentowanego atakującego na ponad 30 milionów euro.