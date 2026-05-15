Kamiński zaliczy duży transfer? W kontrakcie będzie klauzula!

Jakub Kamiński zostanie latem wykupiony przez FC Koeln. Niewykluczone, że w kolejnym sezonie będzie grał dla jeszcze innego zespołu. Polak wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński opuści FC Koeln po wykupie? Za tyle może odejść

Jakub Kamiński rozgrywa najlepszy sezon na boiskach Bundesligi. Wypożyczenie do FC Koeln okazało się dla niego strzałem w dziesiątkę, bowiem w Wolfsburgu nie otrzymywał zbyt wielu szans. W nowym otoczeniu wyraźnie odżył, stając się wręcz kluczową postacią drużyny. Do tej pory uzbierał w 33 meczach Bundesligi siedem bramek oraz pięć asyst.

Reprezentant Polski nie wróci już do Wolfsburga, bowiem FC Koeln skorzysta z opcji wykupu. Zapłaci za niego 5,5 mln euro, a sam piłkarz zwiąże się umową do połowy 2029 roku. Nie oznacza to jednak, że czeka go dłuższy pobyt w tym zespole, gdyż cieszy się on wielkim zainteresowaniem na rynku transferowym. FC Koeln może wykorzystać sytuację i skusić się na szybki zarobek, sprzedając go jeszcze w tym samym okienku.

W umowie Kamińskiego ma znaleźć się klauzula wykupu, wynosząca nieco ponad 20 milionów euro. Nie jest to kwota, która odstraszy potencjalnych zainteresowanych, zwłaszcza, że na radarach mają go kluby z Premier League. FC Koeln w ten sposób sfinalizowałoby drugą najwyższą sprzedaż w historii – do tej pory najwięcej zarobiło na Anthonym Modeście, który został wytransferowany za 29 milionów euro.

Wychowanek Lecha Poznań gra w Niemczech od 2022 roku. Dla Wolfsburga wystąpił w sumie 78 razy.