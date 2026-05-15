Juventus dogadał się już z Alissonem Beckerem w sprawie kontraktu. Tymczasem inny golkiper wyraził chęć dołączenia do włoskiego zespołu. Noah Atubolu z Freiburga zaoferował się turyńczykom - przekazuje "TuttoJuve".

Głównym celem transferowym Juventusu jest pozyskanie nowego bramkarza. Wydaje się, że jest to temat już zamknięty. Alisson Becker zgodził się bowiem na dołączenie do Starej Damy. Tymczasem dowiadujemy się, że inny golkiper bardzo wylądować pod skrzydłami Luciano Spallettiego. Serwis „TuttoJuve” przekazuje, że Noah Atubolu z Freiburga został zaoferowany Bianconerim.

Niemiecki golkiper chce wykonać ogromny krok w karierze piłkarskiej i myśli o wzmocnieniu lepszego zespołu. Juventus nie tak dawno wykazywał zainteresowanie 23-latkiem, ale konkretów się nie doczekaliśmy. Golkiper wraz ze swoimi agentami postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i złożyli ofertę Starej Damie.

Trudno na ten moment spodziewać się, że Noah Atubolu wyląduje w Juventusie. Turyńczycy priorytetowo traktują pozyskanie Alissona Beckera i w zasadzie tylko kataklizm może pokrzyżować ten transfer. Niemiec natomiast zapewne będzie musiał poszukać innego rozwiązania, ponieważ nawet kwestia drugiego bramkarza jest już w zasadzie rozstrzygnięta w drużynie Luciano Spallettiego.

Noah Atubolu w trwającej kampanii rozegrał 48 spotkań między słupkami Freiburga. Niemiecki golkiper zdołał 12-krotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.