Polanski zrezygnował. Rzucił papierami w klubie z TOP 5 lig

11:18, 13. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Rheinische Post

Eugen Polanski miał zrezygnować z funkcji trenera Borussii Moenchengladbach - donosi Rheinische Post. Informacja nie została jeszcze potwierdzona przez klub. Za wyniki zespołu odpowiadał od listopada 2025 roku.

Eugen Polanski
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Eugen Polanski

Borussia M’Gladbach bez trenera. Polanski zrezygnował

Borussia Moenchengladbach zaliczyła falstart na starcie sezonu. Pierwsze trzy mecze w Bundeslidze zakończyły się porażkami. Na dodatek podopieczni Eugena Polanskiego stracili w nich aż 12 bramek, co daje średnią czterech straconych goli na spotkanie. Obecnie zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli. Po porażce z Freibrugiem z pracy miał zrezygnować były reprezentant Polski, o czym poinformował serwis Rheinische Post.

Polanski stracił zaufanie w oczach zarządu, ponieważ niemieckie media już informowały, że jest na wylocie. Szkoleniowiec uprzedził ruch klubu i sam zrezygnował z pracy. Warto dodać, że był on jedynym polskim trenerem, który pracował w lidze TOP 5 w Europie.

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Stery w klubie przejął tymczasowo we wrześniu 2025 roku. Po serii dobrych wyników dostał stały kontrakt w listopadzie tamtego roku. Poprzedni sezon zakończył na 12. miejscu w tabeli. Łącznie prowadził drużynę w 37 meczach. Jego bilans to 11 zwycięstw, 10 remisów i 16 porażek. Wcześniej prowadził zespół rezerw oraz młodzieżówkę. Przez moment był również asystentem w FC St. Gallen.

Polanski to były reprezentant Polski. Z orzełkiem na piersi rozegrał 19 meczów, debiutując w kadrze za kadencji Franciszka Smudy. Większość kariery spędził w Niemczech, grając w barwach Mainz, Hoffenheim i Borussii M’Gladbach. Był także związany z Getafe w rozgrywkach La Liga.

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