Courtois odrzucił ofertę. Z tym klubem wiąże swoją przyszłość

Thibaut Courtois odrzucił lepsze finansowo oferty. Bramkarz chce kontynuować karierę tylko i wyłącznie w Realu Madryt. Niebawem powinien dostać umowę do 2028 roku - informuje Jose Felix Diaz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Courtois chce zostać w Realu Madryt. Czeka na nowy kontrakt

Real Madryt bardzo dobrze radzi sobie pod wodzą Jose Mourinho, odnosząc pięć zwycięstw w sześciu meczach we wszystkich rozgrywkach. Oprócz Kyliana Mbappe i Jude’a Bellinghama wyróżniającym się zawodnikiem od początku sezonu jest również Thibaut Courtois. Belgijski bramkarz nie raz ratował drużynę przed utratą bramki. Jego forma imponuje nie tylko ekspertom, ale również sztabowi szkoleniowemu i dyrektorom.

W efekcie Courtois ma dostać nowy kontrakt. Nie będzie to długa umowa, ponieważ Real Madryt oferuje przedłużenie kontraktu zawodnikom powyżej 30. roku życia tylko i wyłącznie na jeden rok. Oznacza to, że 34-latek może liczyć na porozumienie do połowy 2028 roku.

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Z informacji Jose Felixa Diaza wynika, że bramkarz ma bardzo dużo innych ofert, które finansowo są dużo lepsze. Niemniej jednak odrzuca każdą propozycję, ponieważ swoją przyszłość wiążę tylko i wyłącznie z Realem Madryt. Chce zostać w klubie tak długo, jak to tylko możliwe.

Courtois jest związany z Realem Madryt od sierpnia 2018 roku. Wcześniej grał m.in. w Chelsea i Atletico Madryt. Łącznie ma na swoim koncie 339 występów, w których 130 razy zachował czyste konto. Na swoim koncie ma m.in. dwie Ligi Mistrzów oraz trzy mistrzostwa Hiszpanii. W klubie przygotowują powoli następcę Belga, którego widzą w wychowanku – Javim Navarro.