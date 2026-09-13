Lewandowski nie jest jak Messi. Amerykanin powiedział wprost

Robert Lewandowski potwierdza dobrą formę w Chicago Fire. W rozmowie z Polską Agencją Prasową jednoznacznie ocenił go Alex Calabrese. Amerykanin stwierdził, że 38-latek nie wywołał zjawiska na miarę Leo Messiego.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski komercyjnie jest nieobecny w USA

Robert Lewandowski w lipcu związał się z nowym klubem. Po czterech latach spędzonych w FC Barcelonie podpisał kontrakt z Chicago Fire. Początek w lidze MLS nie należał do najłatwiejszych, ale z biegiem czasu 38-latek przystosował się do warunków za oceanem. Obecnie ma na swoim koncie łącznie 7 bramek i 2 asysty w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach. Sportowo reprezentant Polski się broni, lecz komercyjnie już nie za bardzo.

Alex Calabrese, dziennikarz serwisu mlssoccer.com w rozmowie z Polską Agencją Prasową brutalnie ocenił wartość komercyjną Lewandowskiego. Wprost przyznał, że nie jest to zjawisko na miarę Messiego. Co więcej, zasugerował, że wyżej są nawet Neymar, Erling Haaland czy Christian Pulisić.

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– To nie jest zjawisko na miarę Messiego, co sprawia, że popularność drużyny w mieście eksploduje. Szczerze mówiąc, większość mieszkańców Chicago wciąż nie ma pojęcia, kim on jest. Ale dla tych, którzy już są kibicami piłki nożnej, i dla Polaków w USA, to coś ogromnego – powiedział Alex Calabrese, cytowany przez TVP Sport.

– Powiedziałbym, że na większość meczów przychodzi około pięciu tysięcy kibiców więcej, a wielu z nich to Polacy. To ma sens, bo Chicago ma drugą co do wielkości polską populację spośród wszystkich miast świata. Ale mówimy o wzroście z 25 do 30 tysięcy. To nie jest tak, że drużyna nagle eksploduje popularnością. Rekordowy mecz z Miami był wyjątkiem, bo… przyjechał Messi – dodał.

– Lewandowski jeszcze tego statusu nie ma. Może go zdobędzie, jeśli odniesie tu duży sukces, ale komercyjnie nie jest w USA szczególnie obecny – zakończył.

Kolejny mecz Lewandowski i Chicago Fire rozegrają w niedzielę, 13 września 2026 roku. Ich rywalem przed własną publicznością będzie New England Revolution. Na ten moment plasują się na 5. miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej.