Nie tylko Real Madryt. Kolejny gigant marzy o Olise

15:55, 12. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Christian Falk

Michael Olise to jeden z celów transferowych Realu Madryt. Jego sprzedaż wykluczył jednak Bayern Monachium. Jak podaje Christian Falk, nie odstrasza to innych klubów. O transferze gwiazdora marzy Liverpool.

Michael Olise
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Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Liverpool chce ściągnąć zimą Olise

Bayern Monachium to obecnie jedna z najlepszych drużyn w Europie. Potwierdza to przede wszystkim dominacja w Bundeslidze, a także wysoka dyspozycja w Lidze Mistrzów. O sile zespołu stanowi m.in. Harry Kane czy Michael Olise. Ten drugi trafił na Allianz Arena latem 2024 roku z Crystal Palace. Bawarczycy zapłacili za niego 53 mln euro. Inwestycja zwróciła się bardzo szybko, dzięki świetnym liczbom, jakie dostarcza skrzydłowy.

Łącznie w ciągu dwóch lat Olise strzelił 47 bramek i zanotował 56 asyst w 112 meczach. Nic więc dziwnego, że latem o reprezentanta Francji zabiegał Real Madryt. Królewscy nie byli w stanie przekonać Bayernu Monachium, który całkowicie wykluczył sprzedaż skrzydłowego.

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Real Madryt to nie jedyna drużyna, która interesuje się Francuzem. Z doniesień Christiana Falka wynika, że zawodnik jest również marzeniem transferowym Liverpoolu. The Reds są świadomi, że Bayern nie chce go sprzedać, ale zamierzają spróbować szczęścia i ruszyć po niego w styczniowym okienku.

Sam piłkarz coraz częściej myśli o zmianie klubu. Olise czuje, że w Bayernie wygrał wszystko, co mógł i chciałby spróbować nowych wyzwań. Nie tak dawno zagraniczne media informowały, że w nowym kontrakcie z Bawarczykami znajdzie się klauzula odstępnego.

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