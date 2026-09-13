Lech Poznań przegrał. Frederiksen odpalił się na konferencji, skrytykował drużynę

Lech Poznań przegrał z Górnikiem Zabrze (1:2), tracąc obie bramki w końcówce meczu. Na konferencji prasowej Niels Frederiksen nie gryzł się w język. Duńczyk skrytykował swoich piłkarzy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Frederiksen skrytykował zawodników Lecha Poznań

Lech Poznań stracił fotel lidera PKO BP Ekstraklasy. W meczu 8. kolejki z Górnikiem Zabrze podopieczni Nielsa Frederiksena musieli uznać wyższość rywala. Warto zauważyć, że do 76. minuty prowadzili jedną bramką, ale bohaterem końcówki meczu został Erik Prekop, który ustrzelił dublet. W efekcie Trójkolorowi nie tylko zdobyli komplet punktów, ale zostali również nowym liderem tabeli, wyprzedzając Kolejorza o dwa punkty.

Duże zastrzeżenia do gry swojego zespołu miał Niels Frederiksen. Na konferencji prasowej wprost przyznał, że Lech nie zasługiwał na wygraną. Co więcej, podsumował występ swoich zawodników jako rozczarowujący, zwracając szczególną uwagę na słabą postawę w ofensywie.

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– Trzeba szczerze powiedzieć, że nie zasługiwaliśmy na wygraną. To był rozczarowujący występ mojej drużyny. Graliśmy z czołowym zespołem w Ekstraklasie, Górnik to topowa drużyna i musisz wejść na wyższy poziom, żeby wygrać. Zwłaszcza w drugiej połowie tego nie zaprezentowaliśmy. Zgubiliśmy strukturę, broniliśmy zbyt nisko i przestaliśmy wtedy właściwie grać – mówił Niels Frederiksen na konferencji prasowej.

– Jasne, popełniliśmy błędy przy stałych fragmentach gry, nie upilnowaliśmy przeciwnika, ale uważam, że naszym problemem było to, że właściwie nic nie kreowaliśmy w ofensywie. To niespotykane, żeby nasz wskaźnik goli oczekiwanych był na poziomie zaledwie 0,5. To jest główny problem, że nie wywieźliśmy stąd choćby punktu – dodał trener Lecha Poznań.

Przed przerwą na reprezentacje obie drużyny rozegrają jeszcze po dwa spotkania. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem Radom w lidze oraz Crystal Palace w Lidze Europy. Z kolei Górnik Zabrze zagra z Koroną Kielce i Motorem Lublin.