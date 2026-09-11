Olise odpowiedział Realowi Madryt. Wymowny pokaz siły Francuza

18:44, 11. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fichajes.net

Michael Olise odpowiedział golami na zainteresowanie Realu Madryt. Jak podaje Fichajes.net, Francuz pozostaje skupiony na Bayernie i chce sięgnąć z nim po Ligę Mistrzów.

Michael Olise
Obserwuj nas w
fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Real Madryt patrzy, a Michael Olise robi swoje

Michael Olise nie potrzebował wielkich słów, aby zaznaczyć swoje stanowisko. Francuz błysnął w meczu Bayernu Monachium z Bodo/Glimt, zdobywając dwie bramki i dokładając asystę do efektownego zwycięstwa 5:0. W tle cały czas przewija się natomiast zainteresowanie Realu Madryt.

24-latek po spotkaniu został zapytany o swoją skuteczność. Nie zamierzał jednak tworzyć wokół siebie dodatkowego szumu. Jego odpowiedź była krótka i wymowna. Olise podkreślił, że po prostu oddaje strzał i sprawdza, czy piłka znajdzie drogę do siatki.

Oglądaj hity Ekstraklasy i Premier League za ZA DARMO: Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i obierz voucher do CANAL PLUS na 3 miesiące.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według Fichajes.net zawodnik znajduje się wciąż na radarze Królewskich, ale obecnie nic nie wskazuje na to, aby transfer był bliski realizacji. Sam klub z Bundesligi również nie otrzymał formalnej oferty za Francuza podczas ostatniego okna.

Olise ma zresztą mocne argumenty, aby patrzeć przede wszystkim na to, co dzieje się w Monachium. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku, a umowa nie zawiera klauzuli odstępnego. Bawarczycy nie muszą się zatem spieszyć z decyzją dotyczącą jego przyszłości.

Francuz już teraz pokazuje, dlaczego może wzbudzać zainteresowanie największych klubów. Po dwóch golach przeciwko Bodo/Glimt wysłał jednak jasny sygnał: na razie jego ambicje są związane przede wszystkim z Bayernem i walką o najwyższe trofea.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości