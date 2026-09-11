Olise odpowiedział Realowi Madryt. Wymowny pokaz siły Francuza

Michael Olise odpowiedział golami na zainteresowanie Realu Madryt. Jak podaje Fichajes.net, Francuz pozostaje skupiony na Bayernie i chce sięgnąć z nim po Ligę Mistrzów.

fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Real Madryt patrzy, a Michael Olise robi swoje

Michael Olise nie potrzebował wielkich słów, aby zaznaczyć swoje stanowisko. Francuz błysnął w meczu Bayernu Monachium z Bodo/Glimt, zdobywając dwie bramki i dokładając asystę do efektownego zwycięstwa 5:0. W tle cały czas przewija się natomiast zainteresowanie Realu Madryt.

24-latek po spotkaniu został zapytany o swoją skuteczność. Nie zamierzał jednak tworzyć wokół siebie dodatkowego szumu. Jego odpowiedź była krótka i wymowna. Olise podkreślił, że po prostu oddaje strzał i sprawdza, czy piłka znajdzie drogę do siatki.

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Według Fichajes.net zawodnik znajduje się wciąż na radarze Królewskich, ale obecnie nic nie wskazuje na to, aby transfer był bliski realizacji. Sam klub z Bundesligi również nie otrzymał formalnej oferty za Francuza podczas ostatniego okna.

Olise ma zresztą mocne argumenty, aby patrzeć przede wszystkim na to, co dzieje się w Monachium. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku, a umowa nie zawiera klauzuli odstępnego. Bawarczycy nie muszą się zatem spieszyć z decyzją dotyczącą jego przyszłości.

Francuz już teraz pokazuje, dlaczego może wzbudzać zainteresowanie największych klubów. Po dwóch golach przeciwko Bodo/Glimt wysłał jednak jasny sygnał: na razie jego ambicje są związane przede wszystkim z Bayernem i walką o najwyższe trofea.