Kiwior piłkarzem meczu! W Portugalii są nim zachwyceni

Jakub Kiwior wyprowadził FC Porto na prowadzenie w starciu z Casa Pia, strzelając pierwszego gola w barwach klubu. Reprezentant Polski został wybrany piłkarzem meczu. A Bola oceniła go najwyżej w drużynie.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior z gole i nagrodą MVP w meczu Casa Pia – Porto

FC Porto ma za sobą sześć spotkań w rozgrywkach ligowych. Podopieczni Francesco Farioliego nadal są niepokonani w lidze. W sobotę wieczorem (12 września) rywalizowali na wyjeździe z Casa Pia. Choć musieli gonić wynik, udało im się pokonać rywala aż (4:1). Na listę strzelców wpisał się m.in. Jakub Kiwior, dla którego było to premierowe trafienie w barwach portugalskiego klubu. Wcześniej dwa razy VAR anulował jego gole.

Jakub Kiwior rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut, nie tylko strzelając bramkę, ale również zanotował ogromny wkład w końcowy wynik. Miał udział przy trzecim trafieniu i świetnie zabezpieczał tyły w obronie. Serwis A Bola ocenił go najwyżej w zespole, a Polak zgarnął statuetkę piłkarza meczu.

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– Polski stoper miał już w tym sezonie dwa gole anulowane, przeciwko Rio Ave i Arouce, ale w swoim 47. oficjalnym meczu w barwach FC Porto w końcu doczekał się premierowego trafienia. Tuż po godzinie gry świetnie odnalazł się w polu karnym Casa Pia, wysoko wyskoczył do dośrodkowania Gabriego Veigi z rzutu rożnego i skutecznie skierował piłkę do siatki. Kiwior został tym samym kolejnym zawodnikiem Porto, który wykorzystał siłę zespołu przy stałych fragmentach gry – pisze A Bola.

– Polak miał też swój udział przy golu na 3:1. To po jego długim zagraniu Khaly fatalnie interweniował, a Borja Sainz skorzystał z prezentu i trafił do siatki. Poza tym Kiwior ponownie stworzył pewny duet z Bednarkiem i dobrze współpracował z Mourą przy zabezpieczaniu lewej strony defensywy. Dołożył też bardzo ważną interwencję w 71. minucie i jak zwykle imponował jakością oraz spokojem w rozegraniu – dodaje portugalski serwis.

Dla Kiwiora był to ósmy mecz w tym sezonie, a czterdzieste siódme spotkanie w barwach Porto. Na swoim koncie ma jednego gola i dwie asysty. W klubie z Estadio Do Dragao występuje od poprzedniego sezonu. Tego lata został wykupiony z Arsenalu po zakończeniu wypożyczenia.