Barcelona umieściła wielki talent na liście życzeń. Promocyjna cena

FC Barcelona ruszy w styczniu po utalentowanego obrońcę. Priorytetem ma być Jorge Salinas z Racingu Santander. Jak donosi Fichajes, w jego umowie widnieje klauzula odstępnego.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jorge Salinas coraz bliżej FC Barcelony

FC Barcelona imponuje formą na starcie sezonu. W czterech meczach zdobyli komplet punktów, strzelając aż siedemnaście bramek. Bardzo dobrze prezentują się Anthony Gordon i Karim Adeyemi, a więc dwa nowe nabytki Katalończyków. Anglik zanotował cztery asysty, a Niemiec strzelił jednego gola i zaliczył asystę. W niedalekiej przyszłości Blaugrana ma ściągnąć kolejnych zawodników. Na radarze znalazł się lewy obrońca.

Nie jest tajemnicą, że już latem próbowali pozyskać Jorge Salinasa. Utalentowany piłkarz Racingu Santander jest postrzegany jako wielki talent i nadzieja na przyszłość. Transakcja spaliła na panewce, ponieważ Racing Santander nie przyjął oferty o wartości 6 milionów euro.

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Z doniesień serwisu Fichajes wynika, że w kontrakcie 19-latka zapisana jest klauzula odstępnego. Nie jest ona wysoka, a biorąc pod uwagę realia finansowe Barcelony, można powiedzieć, że wręcz promocyjna. Wystarczy zapłacić 16 mln euro, aby Salinas trafił na Spotify Camp Nou.

Salinas to wychowanek Racingu Santander. W seniorskiej piłce zadebiutował szybko, ponieważ już w 2024 roku. Łącznie ma na swoim koncie 42 mecze, w których zaliczył 7 asyst. Niewykluczone, że w Barcelonie miałby zastąpić Alejandro Balde, który znalazł się na wylocie i niebawem może odejść.