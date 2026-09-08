Bayern ustalił cenę za Olise. Tyle trzeba zapłacić za gwiazdę

09:44, 8. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Bild

Bayern Monachium rozważa przyszłość jednego z najlepszych zawodników w klubie. Niewykluczone, że w nowym kontrakcie znajdzie się klauzula odstępnego. Christian Falk z dziennika Bild sugeruje, że mowa o kwocie od 150 do 250 milionów euro.

Michael Olise
Obserwuj nas w
dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise do wzięcia, ale trzeba zapłacić fortunę. Bayern ustalił cenę

Bayern Monachium w ostatnich latach zmienił podejście do transferów. Jeszcze do niedawna transakcje powyżej 50 milionów euro były rzadkością, lecz sytuacja uległa zmianie. W TOP 10 najdroższych transferów w historii klubu jest dziewięć zawodników, którzy kosztowali więcej niż 50 mln euro. Aż ośmiu z nich trafiło do drużyny w przeciągu ostatnich czterech lat. Wyjątek stanowi jedynie Lucas Hernadez, za którego w 2019 roku zapłacili 80 mln euro.

Latem 2024 roku za kwotę 53 milionów euro do zespołu dołączył Michael Olise. Czas pokazał, że była to jedna z najlepszych inwestycji, jakich Bayern dokonał w ostatnim czasie. Francuz stał się gwiazdą i liderem drużyny, czego dowodem jest 45 goli i 55 asyst w 111 meczach.

Oglądaj Ligę Mistrzów za ZA DARMO: Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i obierz voucher do CANAL PLUS na 3 miesiące.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

O transferze Olise zaczął myśleć nawet Real Madryt. Minione miesiące dostarczyły wielu plotek transferowych, przez co przyszłość piłkarza stanęła pod znakiem zapytania. Niektóre media sugerowały nawet, że 24-latek dał zielone światło na zmianę klubu i przeprowadzkę do Hiszpanii. Trwający sezon spędzi jednak w Bundeslidze. Co więcej, Bayern zamierza przedłużyć z nim kontrakt.

Z informacji, jakie przekazał Christian Falk z dziennik Bild, wynika, że w umowie miałaby się znaleźć kwota odstępnego. Bayern jest gotów sprzedać Olise w przyszłości, więc ustalił za niego cenę. Potencjalna klauzula ma wynieść od 150 do 250 milionów euro. O podobnych kwota pisał ostatnio Ekrem Konur.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości