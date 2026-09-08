Bayern ustalił cenę za Olise. Tyle trzeba zapłacić za gwiazdę

Bayern Monachium rozważa przyszłość jednego z najlepszych zawodników w klubie. Niewykluczone, że w nowym kontrakcie znajdzie się klauzula odstępnego. Christian Falk z dziennika Bild sugeruje, że mowa o kwocie od 150 do 250 milionów euro.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise do wzięcia, ale trzeba zapłacić fortunę. Bayern ustalił cenę

Bayern Monachium w ostatnich latach zmienił podejście do transferów. Jeszcze do niedawna transakcje powyżej 50 milionów euro były rzadkością, lecz sytuacja uległa zmianie. W TOP 10 najdroższych transferów w historii klubu jest dziewięć zawodników, którzy kosztowali więcej niż 50 mln euro. Aż ośmiu z nich trafiło do drużyny w przeciągu ostatnich czterech lat. Wyjątek stanowi jedynie Lucas Hernadez, za którego w 2019 roku zapłacili 80 mln euro.

Latem 2024 roku za kwotę 53 milionów euro do zespołu dołączył Michael Olise. Czas pokazał, że była to jedna z najlepszych inwestycji, jakich Bayern dokonał w ostatnim czasie. Francuz stał się gwiazdą i liderem drużyny, czego dowodem jest 45 goli i 55 asyst w 111 meczach.

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O transferze Olise zaczął myśleć nawet Real Madryt. Minione miesiące dostarczyły wielu plotek transferowych, przez co przyszłość piłkarza stanęła pod znakiem zapytania. Niektóre media sugerowały nawet, że 24-latek dał zielone światło na zmianę klubu i przeprowadzkę do Hiszpanii. Trwający sezon spędzi jednak w Bundeslidze. Co więcej, Bayern zamierza przedłużyć z nim kontrakt.

Z informacji, jakie przekazał Christian Falk z dziennik Bild, wynika, że w umowie miałaby się znaleźć kwota odstępnego. Bayern jest gotów sprzedać Olise w przyszłości, więc ustalił za niego cenę. Potencjalna klauzula ma wynieść od 150 do 250 milionów euro. O podobnych kwota pisał ostatnio Ekrem Konur.