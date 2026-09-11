Kane podpisze kontrakt z gigantem! To już pewne

Harry Kane nigdzie się nie rusza i najbliższe lata spędzi w Bayernie Monachium. Anglik zasugerował, że nowy kontrakt to kwestia czasu. Finalizacja rozmów ma nastąpić najpóźniej za dwa miesiące.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium

Harry Kane ma za sobą fantastyczny sezon klubowy, ale także bardzo udany mundial. Jeśli chodzi o występy w barwach Bayernu Monachium, strzelił aż 61 bramek we wszystkich rozgrywkach. Razem z Bawarczykami sięgnął po triumf w lidze, krajowym pucharze oraz superpucharze. Indywidualnie został królem strzelców Bundesligi, a także zdobył drugiego w karierze Złotego Buta. Z kolei z reprezentacją Anglii sięgnął po brąz na Mistrzostwach Świata.

Kontrakt piłkarza z niemieckim klubem wygasa w czerwcu przyszłego roku. Nie było więc nic dziwnego w tym, że praktycznie całe lato pojawiały się w mediach plotki transferowe dot. 33-latka. Kane po ostatnim meczu w Lidze Mistrzów zabrał głos w sprawie swojej przyszłości.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Anglik podkreślił, że zostanie w Bayernie, a negocjacje nowego kontraktu są już na finiszu. Napastnik spodziewa się, że w ciągu miesiąca, a najpóźniej dwóch miesięcy sprawa doczeka się finału. Obecnie jak sam mówi, skupia się na tym, aby pomagać drużynie i strzelać bramki.

– Negocjacje kontraktowe przebiegają bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca lub dwóch osiągniemy cel. W tym momencie jestem szczęśliwy. Wszystko, co chce i czego oczekuje ode mnie klub, to żebym skupił się na grze, zdobywaniu bramek i pomocy drużynie. Jestem spokojny – przyznał Harry Kane.

Kane jest związany z Bayernem od sierpnia 2023 roku. Łącznie ma na swoim koncie 152 mecze, w których strzelił aż 149 goli.