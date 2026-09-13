Vinicius asystuje, ale nie strzela. Mourinho podsumował gwiazdę Realu

09:40, 13. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Madrid Zone

Vinicius Junior ma w tym sezonie tylko jednego gola, ale za to trzy asysty. Po meczu Real Madryt - Rayo Vallecano o formie piłkarza mówił Jose Mourinho.

Vinicius Junior
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Mourinho zapowiada wzrost formy Viniciusa Juniora

Real Madryt szybko wrócił na zwycięską ścieżkę w rozgrywkach ligowych. Przed tygodniem musieli uznać wyższość Betisu, przegrywając (0:1). Tym razem bez problemów poradzili sobie przed własną publicznością z Rayo Vallecano. O wyniku przesądziła praktycznie pierwsza połowa, w której Los Blancos strzelili trzy bramki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się ich zwycięstwem (4:1). Bramki strzelali: Kylian Mbappe, Jude Bellingham i Alvaro Carreras.

Asystę przy trafieniu Bellinghama zanotował Vinicius Junior. Brazylijczyk od początku sezonu potwierdza, że jest w formie. Natomiast w porównaniu do innych zawodników szwankuje jego skuteczność. W zamian notuje więcej asyst, ponieważ ma już trzy ostatnie podania.

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Na konferencji prasowej formę zawodnika podsumował Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec stwierdził, że Vinicius jest praktycznie na swoim najwyższym poziomie. Niebawem powinien przestawić się z notowania asyst na strzelanie większej liczby bramek.

Czego Vini potrzebuje, żeby wrócić do swojej najlepszej formy? Fizycznie wygląda bardzo dobrze. Jest już niemal na swoim najwyższym poziomie, jeśli chodzi o szybkość. Mentalnie również jest bardzo mocny. Doskonale zna ten klub i od lat radzi sobie z odpowiedzialnością związaną z grą dla Realu Madryt i reprezentacji Brazylii. Jest spokojny, dobrze zna swoje ciało i wie, że jego moment nadejdzie. Na razie włączył tryb asystenta, ale niedługo przełączy się na tryb strzelca – mówił na konferencji prasowej Jose Mourinho.

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