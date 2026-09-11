Harry Kane może niebawem stanąć przed ważną decyzją dotyczącą przyszłości. Jak informuje portal Bulinews.com, rozmowy z Bayernem Monachium w sprawie nowego kontraktu utknęły.

fot. Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern zaczyna się wahać w sprawie Harry’ego Kane’a

Harry Kane pozostaje dla Bayernu Monachium jednym z najważniejszych zawodników, ale problemem stała się długość potencjalnej umowy. Bawarczycy muszą brać pod uwagę wiek napastnika, który ma już 33 lata i ryzyko spadku jego dyspozycji w kolejnych sezonach.

Anglik patrzy jednak na swoją karierę zupełnie inaczej. Kane nie uważa, że zbliża się do jej końcowego etapu. Wręcz przeciwnie. Jego ambicją jest występ na mistrzostwach świata w 2030 roku. Taka perspektywa może mieć znaczenie przy negocjowaniu warunków dalszej współpracy.

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Dyrektor generalny Bayernu Jan-Christian Dreesen potwierdził, że rozmowy nadal się toczą. Po meczu z Bodo/Glimt podkreślał klasę Kane’a, określając go mianem jednego z najlepszych napastników w Europie. Sam zawodnik również studzi emocje i zaznacza, że tego typu negocjacje nie mogą zostać zamknięte z dnia na dzień.

Co ciekawe, Kane nie wyklucza, że pewnego dnia opuści Europę. Napastnik przyznał, że interesującym kierunkiem mogłaby być MLS. Na razie jego priorytetem pozostaje jednak Bayern. Niemniej różnica zdań dotycząca długości kontraktu sprawia, że rozmowy mogą potrwać znacznie dłużej, niż zakładano.

W tej kampanii reprezentant Anglii wystąpił jak na razie w w pięciu meczach. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył w nich jedną asystę. Na boisku piłkarz spędził 396 minut.