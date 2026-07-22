Polak przejął ligę szturmem. Klub właśnie wykonał decydujący ruch

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Od Śląska Wrocław do roli lidera. Mateusz Żukowski pisze niezwykłą historię

Mateusz Żukowski związał swoją przyszłość z FC Magdeburg. Jak poinformowało biuro prasowe niemieckiej ekipy, 24-letni napastnik przedłużył kontrakt z klubem do końca sezonu 2028/29. To ważna wiadomość dla kibiców zespołu z 2. Bundesligi, ponieważ Polak w krótkim czasie wyrósł na jedną z najważniejszych postaci drużyny.

Od momentu transferu ze Śląska Wrocław we wrześniu 2025 roku Żukowski zrobił ogromne progres na niemieckich boiskach. Łącznie w 22 występach zdobył 17 bramek i zanotował trzy asysty, stając się jednym z najskuteczniejszych zawodników ligi. Dobra forma zaowocowała również debiutem w reprezentacji Polski. 31 maja 2026 roku pojawił się na murawie w spotkaniu z Ukrainą, zmieniając Roberta Lewandowskiego.

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Władze klubu nie ukrywają zadowolenia z podpisania nowej umowy. Dyrektor sportowy Peer Jaekel podkreślił znaczenie Polaka dla całego projektu sportowego. – Mateusz Żukowski to dla nas o wiele więcej niż tylko wybitny napastnik. Mateusz w ostatnich miesiącach dokonał imponującego rozwoju i szybko stał się kluczową postacią w naszym zespole – przekazał działacz cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Niemiec.

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Mateusz Żukowski hat seinen Vertrag beim FCM bis 2029 verlängert. Mit 17 Treffern in der vergangenen Saison ist der 24-Jährige aktuell unser drittbester Zweitliga-Torschütze.



Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bleibst, Mateusz!😁

—————#EINMALIMMER pic.twitter.com/dyIcBeBYYs — 1. FC Magdeburg (@1fc_magdeburg) July 22, 2026

Sam zawodnik również nie krył emocji po parafowaniu nowego kontraktu. – Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę kontynuować swoją przygodę z 1. FC Magdeburg. Ostatecznie rozmowy pokazały mi, że podzielamy tę samą wizję i możemy razem wiele osiągnąć – przyznał Żukowski.

Polak zwrócił również uwagę na atmosferę panującą wokół klubu. – Moja żona i ja szybko poczuliśmy się w Magdeburgu jak w domu. Dodajmy do tego wyjątkową atmosferę na stadionie, wsparcie i miłość, jaką kibice okazali mi od pierwszego dnia – dodał napastnik.

Nowa umowa pokazuje, że FC Magdeburg wiąże z reprezentantem Polski bardzo duże nadzieje. Wszystko wskazuje na to, że Żukowski pozostanie jednym z liderów zespołu także w najbliższych latach.