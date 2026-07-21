Real Madryt zdecydowany ws. Olise. Wiadomo, co z transferem!

Real Madryt marzy o transferze Michaela Olise, ale nie wierzy w jego powodzenie. Wszystko wskazuje na to, że gwiazdor zostanie na kolejny sezon w Bayernie Monachium - potwierdza "The Athletic".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise nie dla Realu. Tego lata transfer nie dojdzie do skutku

Michael Olise w ostatnim czasie jest bardzo głośnym nazwiskiem. Ma za sobą znakomity sezon, a formę potwierdził podczas mistrzostw świata. Był jednym z liderów reprezentacji Francji, świetnie współpracując z Kylianem Mbappe. Kibice marzą o takim duecie również na Santiago Bernabeu – dla Realu Madryt francuski gwiazdor zdaje się być celem transferowym numer jeden.

Podczas mundialu w mediach pojawiły się informacje, że sam Olise również chce wylądować w stolicy Hiszpanii, co miał ujawnić swoim kolegom z kadry. Bayern Monachium nie wyobraża sobie jego odejścia i w przypadku sprzedaży oczekuje rekordowego zarobku. Real Madryt publicznie informował, że nie podejmuje jakichkolwiek kroków w tym temacie, co teraz potwierdza „The Athletic”. W rzeczywistości Olise jest wymarzonym transferem Florentino Pereza, ale hiszpański gigant nie zamierza w obecnym okienku zabiegać o skrzydłowego.

Real uważa, że ten transfer w najbliższym czasie nie jest możliwy do zrealizowania. Nie oznacza to oczywiście, że gwiazdor nigdy tam nie trafi, gdyż temat najprawdopodobniej wróci w przyszłym roku.

Bayern może więc spać spokojnie. Olise nie zamierza wymuszać na władzach klubu transferu, choć oczywiście wolałby przenieść się do Królewskich. Wszystko wskazuje na to, że najbliższy sezon również spędzi w Monachium.