Tottenham Hotspur planuje głośny transfer. W grze ponad 80 mln euro

Tottenham Hotspur mocno zainteresował się Andreasem Schjelderupem z Benfiki Lizbona. Jak informuje "O Jogo", w kontrakcie norweskiego skrzydłowego znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 100 milionów euro.

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Andreas Schjelderup na liście życzeń Tottenhamu

Tottenham Hotspur po trudnym poprzednim sezonie, w którym do samego końca walczył o utrzymanie w Premier League, postanowił przeprowadzić gruntowną przebudowę kadry. Londyńczycy są bardzo aktywni na rynku transferowym. Do zespołu Roberto De Zerbiego dołączyli już Sandro Tonali z Newcastle United za 108 milionów euro, Mateus Fernandes z West Hamu za 98 milionów euro oraz Jan Paul van Hecke z Brighton za 60 milionów euro.

Jak informuje portugalski dziennik „O Jogo”, Tottenham rozpoczął rozmowy z Benfiką Lizbona w sprawie transferu Andreasa Schjelderupa. 22-letni Norweg jest obecnie uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych skrzydłowych w Europie. Jego sytuację uważnie monitorują także Chelsea i Liverpool.

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Benfica nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoją gwiazdą. Portugalczycy oczekują za Schjelderupa 80 milionów euro. Dodatkowo w kontrakcie reprezentanta Norwegii znajduje się klauzula odstępnego wynosząca aż 100 milionów euro. Obecna umowa zawodnika obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Schjelderup ma za sobą bardzo udany sezon. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 43 mecze w barwach Benfiki, zdobywając dziesięć bramek i notując siedem asyst. Norweg błyszczał również podczas tegorocznych mistrzostw świata. Był jednym z liderów swojej reprezentacji i wpisał się na listę strzelców w ćwierćfinałowym meczu z Anglią.

Na razie rozmowy pomiędzy Tottenhamem a Benfiką trwają i strony nie osiągnęły jeszcze ostatecznego porozumienia. Władze Kogutów wierzą jednak, że uda im się przekonać portugalski klub do sprzedaży zawodnika i wyprzedzić konkurencję z Premier League.