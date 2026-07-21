Borussia planuje ruch w swoim stylu. Chce utalentowanego Meksykanina

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gilberto Mora

Gilberto Mora na radarze Borussii Dortmund

Gilberto Mora uchodzi za jeden z największych talentów światowego futbolu. Zaledwie 17-letni meksykański ofensywny pomocnik już przed mistrzostwami świata znajdował się pod baczną obserwacją skautów czołowych europejskich klubów. Podczas mundialu rozgrywanego między innymi w jego ojczyźnie jeszcze mocniej potwierdził swój ogromny potencjał, imponując dojrzałością, techniką oraz odwagą w grze. Nic dziwnego, że zainteresowanie usługami zdolnego piłkarza z każdym miesiącem staje się coraz większe.

W poprzednich tygodniach Mora był łączony z takimi potęgami jak Real Madryt, FC Barcelona, Bayern Monachium, Manchester United oraz Chelsea. Jak informuje niemiecki dziennik „BILD”, do wyścigu o podpis perspektywicznego zawodnika dołączyła również Borussia Dortmund. Taki transfer doskonale wpisywałby się w politykę niemieckiego klubu, który od lat słynie z rozwijania młodych talentów i stwarzania im idealnych warunków do dalszego rozwoju. Niewykluczone, że to właśnie gigant z Zagłębia Ruhry przekona Meksykanina do przenosin do Bundesligi.

Mimo młodego wieku Gilberto Mora regularnie występuje już na poziomie seniorskim. W reprezentacji Meksyku rozegrał 12 spotkań i zanotował asystę w wygranym 1:0 półfinale Gold Cup z Hondurasem. Był także częścią kadry narodowej podczas mistrzostw świata w 2026 roku. W barwach Clubu Tijuana uzbierał dotychczas 53 mecze, zdobył 10 bramek i zaliczył 2 ostatnie podania. Serwis „Transfermarkt” wycenia pomocnika na około 10 milionów euro, a jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

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