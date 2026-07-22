FC Barcelona dopina transfer. Szykuje się wielki powrót

FC Barcelona pracuje nad ponownym pozyskaniem Joao Cancelo z Al-Hilal. Portugalczyk jest coraz bliżej powrotu do mistrzów Hiszpanii - twierdzi kataloński dziennik "Sport".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joao Cancelo coraz bliżej powrotu na Camp Nou

FC Barcelona jest coraz bliżej sfinalizowania kolejnego letniego wzmocnienia. Jak informuje dziennikarz David Bernabeu z dziennika „Sport”, negocjacje w sprawie definitywnego transferu Joao Cancelo z Al-Hilal wkroczyły w decydującą fazę, a ogłoszenie porozumienia jest już tylko kwestią czasu.

Ostatnie formalności mają zostać rozwiązane w najbliższych dniach. W katalońskim klubie panuje przekonanie, że portugalski obrońca ponownie zostanie zawodnikiem Blaugrany, lecz tym razem na stałe. Cancelo trafił do Barcelony w drugiej połowie poprzedniego sezonu na zasadzie wypożyczenia.

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32-letni defensor może występować zarówno na prawej, jak i lewej stronie obrony. Często schodzi do środka pola, pomaga w rozegraniu i tworzy przewagę liczebną w ataku. Dobra postawa Cancelo sprawiła, że Katalończycy zdecydowali się rozpocząć rozmowy w sprawie jego wykupu. Obecnie zawodnik jest związany kontraktem z saudyjskim Al-Hilal do czerwca 2027 roku.

Co ważne, Barcelona ma zapłacić za Portugalczyka około 10 milionów euro, uwzględniając potencjalne bonusy. Sam Cancelo również miał jasno określić swoje stanowisko. Portugalczyk chce kontynuować karierę w stolicy Katalonii i odrzucił inne możliwości.

Obecnie obrońca przebywa na urlopie po mistrzostwach świata. Odpoczywa na Sardynii po zakończeniu udziału reprezentacji Portugalii w turnieju. Warto wspomnieć, iż blisko transferu do Barcelony jest Karim Adeyemi z Borussii Dortmund. Wcześniej dopięto formalności w sprawie Anthony’ego Gordona z Newcastle United.