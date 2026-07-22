Arka odzyskała swojego człowieka. Ten transfer wywoła emocje w Gdyni

Arka Gdynia dopięła kolejny transfer przed nowym sezonem. Do spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy wrócił po latach zawodnik, który był związany z klubem od najmłodszych lat.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Betclic 1. Liga

Maciej Ambrosiewicz zawodnikiem Arki Gdynia

Arka Gdynia kontynuuje wzmacnianie kadry przed wymagającą rywalizacją w Betclic 1. Lidze. Tym razem klub postawił nie tylko na jakość i doświadczenie, ale również na sentymentalny powrót. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, nowym zawodnikiem Żółto-niebieskich został Maciej Ambrosiewicz, który przeniósł się do Gdyni na zasadzie transferu definitywnego z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

28-letni środkowy pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2028/2029. Dla piłkarza jest to szczególny moment, ponieważ wraca do miasta, w którym się urodził i stawiał pierwsze kroki w futbolu. Ambrosiewicz jest wychowankiem młodzieżowych struktur Arki, zanim jego kariera nabrała tempa poza Trójmiastem.

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W kolejnych latach reprezentował barwy między innymi czeskiej Karviny, Górnika Zabrze, Wisły Płock oraz Zagłębia Sosnowiec. Najważniejszy rozdział swojej seniorskiej kariery napisał jednak w Bruk-Becie Termalice Nieciecza. W ciągu czterech i pół sezonu rozegrał dla zespołu aż 140 spotkań, zdobywając 13 bramek i notując 17 asyst.

To właśnie regularność i wszechstronność sprawiły, że Arka zdecydowała się na tego typu ruch. Ambrosiewicz należy do zawodników, którzy potrafią połączyć odpowiedzialność w środku pola z aktywnym udziałem w akcjach ofensywnych. Jego doświadczenie zdobyte na poziomie PKO BP Ekstraklasy i zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej może okazać się niezwykle cenne w walce o utrzymanie i stabilną pozycję beniaminka.