Arka odzyskała swojego człowieka. Ten transfer wywoła emocje w Gdyni

21:18, 22. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Arka Gdynia

Arka Gdynia dopięła kolejny transfer przed nowym sezonem. Do spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy wrócił po latach zawodnik, który był związany z klubem od najmłodszych lat.

Betclic 1. Liga
Obserwuj nas w
fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Betclic 1. Liga

Maciej Ambrosiewicz zawodnikiem Arki Gdynia

Arka Gdynia kontynuuje wzmacnianie kadry przed wymagającą rywalizacją w Betclic 1. Lidze. Tym razem klub postawił nie tylko na jakość i doświadczenie, ale również na sentymentalny powrót. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, nowym zawodnikiem Żółto-niebieskich został Maciej Ambrosiewicz, który przeniósł się do Gdyni na zasadzie transferu definitywnego z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

28-letni środkowy pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2028/2029. Dla piłkarza jest to szczególny moment, ponieważ wraca do miasta, w którym się urodził i stawiał pierwsze kroki w futbolu. Ambrosiewicz jest wychowankiem młodzieżowych struktur Arki, zanim jego kariera nabrała tempa poza Trójmiastem.

Oglądaj mecze w CANAL PLUS ZA DARMO przez 3 miesiące. Skorzystaj z promocji STS z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W kolejnych latach reprezentował barwy między innymi czeskiej Karviny, Górnika Zabrze, Wisły Płock oraz Zagłębia Sosnowiec. Najważniejszy rozdział swojej seniorskiej kariery napisał jednak w Bruk-Becie Termalice Nieciecza. W ciągu czterech i pół sezonu rozegrał dla zespołu aż 140 spotkań, zdobywając 13 bramek i notując 17 asyst.

To właśnie regularność i wszechstronność sprawiły, że Arka zdecydowała się na tego typu ruch. Ambrosiewicz należy do zawodników, którzy potrafią połączyć odpowiedzialność w środku pola z aktywnym udziałem w akcjach ofensywnych. Jego doświadczenie zdobyte na poziomie PKO BP Ekstraklasy i zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej może okazać się niezwykle cenne w walce o utrzymanie i stabilną pozycję beniaminka.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości