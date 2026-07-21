Gigant planuje szaloną ofertę za światową gwiazdę. Atak na rekord Neymara

Real Madryt szykuje się do przeprowadzenia jednego z najbardziej spektakularnych transferów w historii futbolu. W grę ma wchodzić kwota, która przebiłaby rekord ustanowiony przed laty przez Neymara.

MAXPPP / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi i Neymar

Real Madryt szykuje rekordową ofertę

Real Madryt ma rozważać złożenie oferty opiewającej na 250 milionów euro za Michaela Olise. Jak informuje Fichajes.net, to maksymalna kwota, jaką Florentino Perez jest gotów przeznaczyć na sprowadzenie reprezentanta Francji.

Jeśli taka transakcja doszłaby do skutku, zostałby pobity rekord świata należący do Neymara. Brazylijczyk w 2017 roku przeniósł się z Barcelony do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro.

Olise ma być głównym celem transferowym Królewskich do wzmocnienia prawego skrzydła. W poprzednim sezonie zanotował imponujące statystyki . Francuz zdobył 22 bramki i zaliczył 31 asyst w 52 spotkaniach.

Bayern nie chce sprzedawać Olise

Sprowadzenie Francuza będzie jednak niezwykle trudnym zadaniem. Bayern Monachium nie zamierza rozpoczynać rozmów w sprawie sprzedaży swojego piłkarza i według doniesień pracuje nad przedłużeniem jego kontraktu do 2031 roku oraz podwyżką wynagrodzenia.

Jednocześnie warto przypomnieć, że Real Madryt już w czerwcu zaprzeczał medialnym doniesieniom o kontaktach z zawodnikiem i jego otoczeniem.

Według informacji Fichajes.net sam Olise ma preferować transfer do Realu Madryt i nie być zainteresowany innymi kierunkami. Na razie nie złożył jednak oficjalnej prośby o odejście z Bayernu.

Aktualnie nie ma informacji o złożeniu formalnej oferty. Ewentualne negocjacje będą możliwe tylko wtedy, gdy mistrzowie Niemiec zmienią swoje stanowisko i zgodzą się usiąść do rozmów z przedstawicielami Realu Madryt.