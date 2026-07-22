Borussia Dortmund wysłała kolejną ofertę. Wicemistrz Niemiec naciska na transfer

Borussia Dortmund nie zamierza rezygnować z walki o Konstantinosa Karetsasa z KRC Genk. Niemiecki klub poprawił swoją ofertę za ofensywnego pomocnika - donosi "Sky Sport".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Konstantinos Karetsas na liście życzeń Borussii Dortmund

Borussia Dortmund jest przekonana, że uda się osiągnąć kompromis z KRC Genk w sprawie transferu Konstantinosa Karetsasa. Według najnowszych doniesień Patricka Bergera ze stacji „Sky Sports”, pakiet przygotowany przez niemiecki klub opiewa już na kwotę nieco ponad 30 milionów euro, uwzględniając potencjalne bonusy.

We wtorek doszło do kluczowego spotkania w Belgii. Do Genku udali się przedstawiciele BVB – dyrektor sportowy Lars Ricken oraz Sven Mislintat, którzy mieli rozmawiać z dyrektorem sportowym belgijskiego klubu. Celem rozmów było przybliżenie stanowisk obu klubów i wypracowanie warunków transferu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Karetsas jest zdecydowany na przeprowadzkę do Dortmundu i uzgodnił już najważniejsze warunki indywidualnego kontraktu. Umowa 18-letniego pomocnika miałaby obowiązywać do czerwca 2031 roku. W poprzednim sezonie belgijskiej Pro League rozegrał 34 spotkania, w których zanotował aż 11 asyst.

Klub z Signal Iduna Park od lat słynie z rozwijania młodych talentów i sprowadzania zawodników z dużym potencjałem sprzedażowym. W przeszłości BVB z powodzeniem stawiała między innymi na Jude’a Bellinghama, Jadona Sancho czy Erlinga Haalanda. Karetsas ma już na swoim koncie także 10 występów w seniorskiej reprezentacji Grecji. Jego kontrakt w belgijskim klubie obowiązuje do czerwca 2029 roku.