Cios w plany Juventusu. Odwieczny rywal ruszył po ten sam transfer

21:06, 22. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Nicolo Schira

Juventus ma w planach pozyskanie Mateo Pellegrino. Napastnik Parmy Calcio jednak może obrać inny kierunek. Argentyńczyk znalazł się także na radarze Fiorentiny - informuje Nicolo Schira.

Luciano Spalletti
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Fiorentina włączyła się do walki o Mateo Pellegrino

Juventus aktywnie poszukuje wzmocnień. Priorytetem Starej Damy jest wzmocnienie pozycji napastnika. Jeden z ich tropów prowadzi do ligowego rywala, ponieważ na radarze zespołu z Turynu znalazł się Mateo Pellegrino z Parmy Calcio. Tymczasem Nicolo Schira zdradził, że Bianconeri mogą mieć rywala. Otóż do walki o argentyńskiego snajpera włączyła się Fiorentina.

Włoski dziennikarz przekazał, że na ten moment Viola jeszcze nie pokrzyżowała planów Juventusu. Władze ze Stadio Artemio Franchi jedynie pytali o Mateo Pellegrino. W dalszym ciągu Stara Dama jest bliżej pozyskania snajpera Parmy Calcio. Praca Bianconerich jednak się bardzo ślimaczy, więc wkrótce zespół z Florencji może przystąpić do ataku.

Rywalizacja o Mateo Pellegrino może nabrać dodatkowego smaczku. Juventus i Fiorentina od lat pozostają bowiem jednymi z największych rywali we włoskim futbolu, a relacje pomiędzy obu klubami są wyjątkowo napięte. Jeśli Viola zdecyduje się na konkretny ruch, walka o podpis argentyńskiego napastnika może przerodzić się w kolejną odsłonę transferowej wojny pomiędzy Turynem a Florencją.

Mateo Pellegrino dotychczas rozegrał 52 spotkania w koszulce Parmy Calcio. Argentyński snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie 15 trafień, a także zaliczył dwie asysty.

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