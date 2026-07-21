Manchester City zarzucił sieć na gwiazdę Bundesligi. Spora konkurencja

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Yan Diomande celem transferowym Manchesteru City

Manchester City po wielu latach zakończył współpracę z Pepem Guardiolą, a jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Enzo Maresca. Dla drużyny Obywateli oznacza to początek nowej ery, w której włoski szkoleniowiec buduje zespół zgodnie z własną wizją i filozofią gry. W trwającym letnim okienku transferowym na Etihad Stadium trafili już między innymi Elliot Anderson oraz Jeremy Monga. Wszystko wskazuje jednak na to, że angielski gigant nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na rynku.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Etihad Stadium jest Yan Diomande z Lipska. Manchester City dołączył do wyścigu o podpis 19-letniego skrzydłowego, którym poważnie interesują się również Paris Saint-Germain oraz Liverpool. Sprowadzenie utalentowanego Iworyjczyka nie będzie jednak łatwe, ponieważ jego obecny klub oczekuje za niego ponad 100 milionów euro. Mimo wysokiej ceny Obywatele mają uważnie monitorować rozwój sytuacji.

Diomande reprezentuje barwy Lipska od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Red Bull Arenę z CD Leganes za niespełna 20 milionów euro. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej szybko wyrósł na jedną z największych gwiazd zespołu Byków, imponując skutecznością oraz przebojowością. W poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Warto dodać, że atakujący ma za sobą udany mundial.

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