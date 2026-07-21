Gruba afera z Olise! Gwiazdor Bayernu nie płaci alimentów

16:10, 21. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Bild

Michael Olise to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Po dwóch świetnych sezonach w Bayernie Monachium łączy się go z Realem Madryt. Bild ujawnił, że piłkarz ma nieślubne dziecko i nie płaci alimentów.

Michael Olise
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise nie płaci alimentów! Ma małe dziecko z byłą partnerką

Michael Olise ma za sobą świetny sezon, a także udane Mistrzostwa Świata. Pod względem indywidualnym miał najwięcej asyst w turnieju, ale z drugiej strony reprezentacja Francji osiągnęła rozczarowujący wynik, zajmując dopiero 4. miejsce. Obecnie piłkarz przebywa na krótkich wakacjach, a następnie wróci do Bayernu Monachium. W międzyczasie wybuchła potężna afera.

Niemieckie media, a konkretnie dziennik BILD oskarżył piłkarza, że ten nie płaci alimentów. Olise ma mieć 20-miesięczne dziecko z byłą partnerką Fatimą Zaunbrecher, pochodzącą z Niemiec. Para spotykała się w latach 2022-2024. Była dziewczyna francuskiego piłkarza miała dowiedzieć się o ciąży dopiero po rozstaniu. Przeprowadzone testy DNA potwierdziły, że ojcem dziecka jest 24-latek.

Mimo to Olise odmówił kontaktu i opieki nad córką. Matka dziecka w rozmowie z prasą miała zasugerować, że Francuz nie płaci jej alimentów. Oboje nie mają bezpośredniego kontaktu, a nad sprawą pracują prawnicy obu stron.

Wracając jednak do sportowych spraw, Olise być może zmieni klub w trakcie letniego okna transferowego. Nie jest tajemnicą, że gwiazdorem Bayernu Monachium interesuje się Real Madryt. Wielkim fanem piłkarza jest prezydent Królewskich – Florentino Perez.

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