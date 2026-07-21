Bayern Monachium zaplanował, co dalej. Będą kolejne transfery?

13:02, 21. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Kicker

Bayern Monachium sfinalizował tego lata dwa duże transfery. Co dalej? Teraz ma się skupić na rozstaniach z zawodnikami, którzy nie mają przyszłości na Allianz Arena.

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern skupia się na odejściach. To koniec wzmocnień?

Bayern Monachium w minionym sezonie otarł się o potrójną koronę, by finalnie zadowolić się dubletem na krajowym podwórku. W Lidze Mistrzów dotarł do półfinału – tam lepsze okazało się Paris Saint-Germain, które później triumfowało w całych rozgrywkach. Mimo tego niepowodzenia, kampania w wykonaniu zespołu Vincenta Kompany’ego i tak została oceniona bardzo wysoko.

Oczywiście projekt będzie dalej się rozwijał, a nadrzędnym celem jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Bayern tego lata dość szybko dopiął dwa ciekawe transfery – sprowadził Ismaela Saibariego oraz Nathaniela Browna. Pierwszy będzie rywalizował o miejsce w ofensywie, a drugi ma być kandydatem do zastąpienia Alphonso Daviesa, który ma za sobą trudniejszy okres.

Na obu tych piłkarzy Bayern wyłożył łącznie ponad 100 milionów euro. W międzyczasie łączeni z przeprowadzką na Allianz Arena byli między innymi Anthony Gordon czy Rafael Leao. Nie można wykluczyć, że to koniec wzmocnień mistrza Niemiec. „Kicker” potwierdza, że aktualnie klub skupia się na rozstaniach z zawodnikami, którzy nie mają przyszłości w zespole. Mowa tu między innymi o Joao Palhinhi czy Sachy Boeyu.

Kadra Bayernu jest więc bliska skompletowania. Na ten moment władze odpuszczają kolejne ruchy do defensywy czy środka pola. Większą rolę w przyszłym sezonie ma odgrywać utalentowana młodzież.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości