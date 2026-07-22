Pogoń Szczecin dogadana z Tottenhamem! Sensacyjny transfer na horyzoncie

20:32, 22. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Pete O'Rourke

Pogoń Szczecin jest bliska przeprowadzenia sensacyjnego wzmocnienia. Portowcy dogadali się z Tottenhamem Hotspur w sprawie pozyskanie Alfiego Dorringtona - przekazuje Pete O'Rourke.

Alex Haditaghi
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Alfie Dorrington z Tottenhamu Hotspur zagra w Pogoni Szczecin?!

Pogoń Szczecin rozgląda się za wzmocnieniami. Dużo pracy władze klubu wkładają w pozyskanie Rifeta Kapicia, ale jak dotąd, efektów brakuje. Tymczasem zaskakujące doniesienia transferowe z obozu Portowców przekazuje Pete  O’Rourke. Otóż polski klub może przeprowadzić ruch prosto z Tottenhamu Hotspur. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Alfie Dorrington.

Negocjacje między Pogonią Szczecin a Tottenhamem Hotspur osiągnęły punkt kulminacyjny. Oba kluby dogadały się właśnie w kwestii kwoty transferu Alfiego Dorringtona. Brytyjski dziennikarz nie zdradził jednak, o jaką kwotę może chodzić. Portowcy teraz muszą przystąpić do negocjacji kontraktowych z piłkarzem.

Do tej pory w mediach nie przewijały się informacje o możliwym transferze Alfiego Dorringtona do Pogoni Szczecin. Przyjście piłkarza Tottenhamu Hotspur do PKO Ekstraklasy może być wielkim wydarzeniem. Wszystko teraz w rękach w Portowców. To Alex Haditaghi i spółka teraz mają za zadanie osiągnąć porozumienie z zawodnikiem.

Alfie Dorrington ma na koncie jeden rozegrany mecz w seniorskich barwach Tottenhamu Hotspur. Defensor rozegrał 13 minut w meczu przeciwko Southampton, który odbył się oczywiście w rozgrywkach Premier League.

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