FC Barcelona blisko kolejnego transferu. Padła data ogłoszenia

11:55, 21. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Cadena COPE

FC Barcelona finalizuje transfer Karima Adeyemiego z Borussii Dortmund. Według doniesień "Cadena COPE", prezentacja niemieckiego skrzydłowego ma odbyć się już w środę.

Hansi Flick
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German Vidal Ponce / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joan Laporta potwierdził transfer Karima Adeyemiego. Barcelona szykuje prezentację

FC Barcelona rozpoczęła przebudowę formacji ofensywnej po zakończeniu poprzedniego sezonu. Kataloński klub rozstał się z Robertem Lewandowskim, dlatego jednym z głównych celów władz Blaugrany stało się znalezienie zawodnika, który przejmie część obowiązków po polskim napastniku. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym elementem układanki Hansiego Flicka będzie Karim Adeyemi z Borussii Dortmund.

Z klubem pożegnał się między innymi Ansu Fati, który przeniósł się do AS Monaco, natomiast Inaki Pena został zawodnikiem Panathinaikosu Ateny. Katalończycy skupili się przede wszystkim na wzmocnieniu ofensywy i po sprowadzeniu Anthony’ego Gordona z Newcastle United za około 80 milionów euro są blisko kolejnego dużego ruchu.

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Według informacji przekazanych przez „Cadena COPE”, Barcelona osiągnęła porozumienie w sprawie transferu Adeyemiego. Prezydent klubu Joan Laporta potwierdził, że negocjacje zakończyły się sukcesem, a prezentacja niemieckiego zawodnika ma odbyć się już w środę.

24-letni skrzydłowy ma podpisać z Barceloną pięcioletni kontrakt. Według medialnych doniesień, mistrzowie Hiszpanii zapłacą za Niemca około 22 miliony euro, a dodatkowo w umowie znajdą się bonusy uzależnione od jego występów oraz sukcesów zespołu.

Adeyemi trafił do Borussii Dortmund latem 2022 roku z RB Salzburg za 30 milionów euro. Na Signal Iduna Park miał momenty znakomitej gry, ale jego pobyt w Bundeslidze był również naznaczony problemami zdrowotnymi i wahaniami formy. Łącznie w barwach niemieckiego klubu rozegrał 146 spotkań, w których zdobył 36 bramek oraz zanotował 25 asyst.

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