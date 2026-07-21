Jeśli nie Alvarez lub Kane, to Barcelona ruszy po gwiazdę Man City!

Barcelona ma plan B na transfer napastnika. Jeśli nie uda się sprowadzić Juliana Alvareza lub Harry'ego Kane'a, na celowniku znajdzie się gwiazda Manchesteru City.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Phil Foden planem B Barcelony

FC Barcelona nie rezygnuje z poszukiwań nowego napastnika. Jak informuje kataloński portal El Nacional, priorytetami pozostają Julian Alvarez i Harry Kane, ale klub przygotował również alternatywny scenariusz.

Jeśli żadnego z tych transferów nie uda się sfinalizować, dyrektor sportowy Deco ma rozpocząć konkretne działania w sprawie Phila Fodena. Anglik od dłuższego czasu znajduje się na radarze Barcelony.

Deco czeka na rozwój sytuacji

Foden ma kontrakt obowiązujący do 2027 roku, a jego rola w zespole Obywateli nie jest już tak znacząca jak wcześniej. Barcelona liczy, że może to otworzyć drogę do negocjacji i obniżyć ewentualną kwotę transferu.

Na razie kataloński klub nie zamierza podejmować konkretnych kroków. Deco najpierw chce przekonać do transferu Juliana Alvareza lub Harry’ego Kane’a. Dopiero jeśli obie operacje zakończą się niepowodzeniem, planowane jest spotkanie z przedstawicielami Manchesteru City w celu poznania warunków ewentualnego transferu Fodena.

Hansi Flick ceni wszechstronność reprezentanta Anglii, który może występować jako ofensywny pomocnik, skrzydłowy, drugi napastnik czy tzw. fałszywa dziewiątka. Dzięki swojemu stylowi gry mógłby dobrze współpracować z Pedrim oraz Laminem Yamalem.