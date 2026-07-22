Ważny komunikat z Bytomia. To może zmienić atmosferę wokół meczów
Polonia Bytom przygotowuje się do inauguracji sezonu 2026/2027 w Betclic 1. Lidze. Niemniej jeszcze przed pierwszym gwizdkiem władze klubu przekazały ważną wiadomość. Ta z pewnością zainteresuje sympatyków wszystkich zespołów rywalizujących na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Chodzi o organizację meczów przy ulicy Piłkarskiej oraz obecność kibiców gości.
Jak poinformował oficjalny profil klubu na platformie X, w rundzie jesiennej Polonia Bytom nie będzie mogła przyjmować zorganizowanych grup kibiców drużyn przyjezdnych. To efekt decyzji podjętej po uwzględnieniu negatywnej opinii policji dotyczącej organizacji spotkań z udziałem fanów gości.
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W opublikowanym komunikacie klub przekazał: „Informujemy, że w rundzie jesiennej na skutek decyzji, w której uwzględniono negatywną opinię policji, nie będziemy mogli przyjmować zorganizowanych grup kibiców gości” – przekazano w wiadomości.
Jednocześnie działacze Polonii zaznaczyli, że nie zamierzają pozostawić sprawy bez dalszych działań. „Jednocześnie informujemy, że władze klubu będą wnioskować o ponowne wydanie opinii” – podkreślono w komunikacie.
Oznacza to, że sytuacja może jeszcze ulec zmianie w kolejnych miesiącach. Na ten moment wszystko wskazuje jednak na to, że jesienne mecze Niebiesko-czerwonych będą rozgrywane bez obecności zorganizowanych grup sympatyków drużyn przyjezdnych.
Komunikat pojawił się tuż przed inauguracją ligowych zmagań. Już w piątek zespół z Bytomia zagra z Wartą Poznań.