Polonia Bytom przekazała ważną informację dla kibiców przed startem sezonu Betclic 1. Ligi. Decyzja dotyczy fanów drużyn przyjezdnych i bez wątpienia wywoła spore emocje.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Polonia Bytom

Ważny komunikat z Bytomia. To może zmienić atmosferę wokół meczów

Polonia Bytom przygotowuje się do inauguracji sezonu 2026/2027 w Betclic 1. Lidze. Niemniej jeszcze przed pierwszym gwizdkiem władze klubu przekazały ważną wiadomość. Ta z pewnością zainteresuje sympatyków wszystkich zespołów rywalizujących na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Chodzi o organizację meczów przy ulicy Piłkarskiej oraz obecność kibiców gości.

Jak poinformował oficjalny profil klubu na platformie X, w rundzie jesiennej Polonia Bytom nie będzie mogła przyjmować zorganizowanych grup kibiców drużyn przyjezdnych. To efekt decyzji podjętej po uwzględnieniu negatywnej opinii policji dotyczącej organizacji spotkań z udziałem fanów gości.

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W opublikowanym komunikacie klub przekazał: „Informujemy, że w rundzie jesiennej na skutek decyzji, w której uwzględniono negatywną opinię policji, nie będziemy mogli przyjmować zorganizowanych grup kibiców gości” – przekazano w wiadomości.

Jednocześnie działacze Polonii zaznaczyli, że nie zamierzają pozostawić sprawy bez dalszych działań. „Jednocześnie informujemy, że władze klubu będą wnioskować o ponowne wydanie opinii” – podkreślono w komunikacie.

Oznacza to, że sytuacja może jeszcze ulec zmianie w kolejnych miesiącach. Na ten moment wszystko wskazuje jednak na to, że jesienne mecze Niebiesko-czerwonych będą rozgrywane bez obecności zorganizowanych grup sympatyków drużyn przyjezdnych.

Komunikat pojawił się tuż przed inauguracją ligowych zmagań. Już w piątek zespół z Bytomia zagra z Wartą Poznań.