Kiedy debiut Lewandowskiego i gdzie oglądać?

Robert Lewandowski gotowy na debiut w MLS
Robert Lewandowski rozpoczyna nowy rozdział w niezwykle bogatej karierze. Po czterech latach spędzonych w FC Barcelonie 37-letni napastnik zdecydował się na przeprowadzkę za ocean i podpisał kontrakt z Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski związał się z klubem z Major League Soccer umową obowiązującą do czerwca 2028 roku.
Transfer do Stanów Zjednoczonych oznacza dla Lewandowskiego pierwszą w karierze przygodę poza Europą. Wcześniej snajper występował między innymi w Borussii Dortmund, Bayernie Monachium oraz FC Barcelonie, zdobywając liczne trofea.
W barwach katalońskiego klubu Polak rozegrał cztery sezony, podczas których sięgnął między innymi po mistrzostwo Hiszpanii. Po zakończeniu poprzednich rozgrywek zdecydował się jednak na zmianę otoczenia i przyjął ofertę Chicago Fire.
Kibice amerykańskiego klubu długo czekali na pierwszy występ Lewandowskiego. Początkowo jego debiut miał nastąpić w spotkaniu z Vancouver Whitecaps, jednak mecz został przełożony z powodu niebezpiecznej jakości powietrza w Chicago.
Ostatecznie pierwsza okazja do zobaczenia Polaka w nowych barwach nadejdzie w 16. kolejce MLS. W nocy z środy na czwartek o godzinie 1:30 czasu polskiego Chicago Fire zmierzy się na wyjeździe z Interem Miami. To właśnie w tym spotkaniu Lewandowski ma oficjalnie zadebiutować w amerykańskiej lidze.
Gdzie oglądać debiut Lewandowskiego?
Jak odblokować transmisje Chicago Fire w STS TV?
- załóż konto w STS z kodem GOAL,
- zaloguj się do serwisu,
- postaw dowolny zakład ze środków depozytowych za minimum 2 zł,
- uzyskaj dostęp do transmisji na 24 godziny.
Streamy można znaleźć w zakładce „Zakłady Live”. Kurs wybranego zakładu nie ma znaczenia.
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Warto dodać, że drugą opcją jest Apple TV, które posiada prawa do pokazywania Major League Soccer. Na platformie dostępne są wszystkie spotkania ligi, w tym mecze Chicago Fire. Aby oglądać transmisje, trzeba założyć konto i wykupić odpowiedni pakiet. Miesięczny koszt dostępu wynosi 34,99 zł. Mecze można uruchomić na urządzeniach Apple, telewizorach Smart TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
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