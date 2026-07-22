Kiedy debiut Lewandowskiego i gdzie oglądać?

Robert Lewandowski może zadebiutować w barwach Chicago Fire w starciu z Interem Miami. Mecz odbędzie się w nocy z środy na czwartek o godzinie 1:30 czasu polskiego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski gotowy na debiut w MLS

Robert Lewandowski rozpoczyna nowy rozdział w niezwykle bogatej karierze. Po czterech latach spędzonych w FC Barcelonie 37-letni napastnik zdecydował się na przeprowadzkę za ocean i podpisał kontrakt z Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski związał się z klubem z Major League Soccer umową obowiązującą do czerwca 2028 roku.

Transfer do Stanów Zjednoczonych oznacza dla Lewandowskiego pierwszą w karierze przygodę poza Europą. Wcześniej snajper występował między innymi w Borussii Dortmund, Bayernie Monachium oraz FC Barcelonie, zdobywając liczne trofea.

W barwach katalońskiego klubu Polak rozegrał cztery sezony, podczas których sięgnął między innymi po mistrzostwo Hiszpanii. Po zakończeniu poprzednich rozgrywek zdecydował się jednak na zmianę otoczenia i przyjął ofertę Chicago Fire.

Kibice amerykańskiego klubu długo czekali na pierwszy występ Lewandowskiego. Początkowo jego debiut miał nastąpić w spotkaniu z Vancouver Whitecaps, jednak mecz został przełożony z powodu niebezpiecznej jakości powietrza w Chicago.

Ostatecznie pierwsza okazja do zobaczenia Polaka w nowych barwach nadejdzie w 16. kolejce MLS. W nocy z środy na czwartek o godzinie 1:30 czasu polskiego Chicago Fire zmierzy się na wyjeździe z Interem Miami. To właśnie w tym spotkaniu Lewandowski ma oficjalnie zadebiutować w amerykańskiej lidze.

Gdzie oglądać debiut Lewandowskiego?

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Warto dodać, że drugą opcją jest Apple TV, które posiada prawa do pokazywania Major League Soccer. Na platformie dostępne są wszystkie spotkania ligi, w tym mecze Chicago Fire. Aby oglądać transmisje, trzeba założyć konto i wykupić odpowiedni pakiet. Miesięczny koszt dostępu wynosi 34,99 zł. Mecze można uruchomić na urządzeniach Apple, telewizorach Smart TV.

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