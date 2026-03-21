Kamiński z asystą w Bundeslidze! Szalone siedem minut [WIDEO]

Jakub Kamiński popisał się asystą w meczu FC Koeln - Borussia Moenchengladbach. Reprezentant Polski miał udział przy drugim trafieniu dla gospodarzy. Po 7. minutach było już (2:1).

Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński asystował w szalonym meczu Bundesligi

Takiego początku meczu FC Koeln – Borussia Moenchengladbach nikt się nie spodziewał. W siedem minut kibice na stadionie RheinEnergieStadion oglądali aż trzy bramki. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście, a bramkę zdobył Jens Castrop. W kolejnych minutach strzelali gospodarze, a dokładnie Said El Mala oraz Ragnar Ache.

Przy drugim trafieniu dla FC Koeln asystę zanotował reprezentant Polski – Jakub Kamiński. „Kamyk” dostał piłkę na prawej stronie i zdecydował się na szybkie wstrzelenie futbolówki w pole karne, gdzie w idealnym miejscu znalazł się Ache, który wykończył akcję.

W Kolonii mamy już 2:1, a kluczowym podaniem w tej akcji popisał się Jakub Kamiński! 🍪 Polak dopisuje asystę do swojego dorobku, brawo!👏 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/TvgloOB9OH — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 21, 2026

Kamiński ma w tym sezonie już 6 goli i 3 asysty w Bundeslidze w 27 meczach. Przypomnijmy, że 23-latek jest tylko wypożyczony do FC Koeln, ale mimo to jest jednym z najlepszych zawodników w zespole Lukasa Kwasnioka. Po zakończeniu rozgrywek prawdopodobnie wróci do VfL Wolfsburg. Niewykluczone, że latem doczeka się transferu, ponieważ Wilki są poważnie zagrożone spadkiem do 2. Bundesligi.

Już w poniedziałek Kamiński stawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni zagrają w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Były piłkarz Lecha Poznań jest jednym z kluczowych zawodników kadry Jana Urbana. Na jesień zagrał w 5 meczach z orzełkiem na piersi, zdobywając dwie bramki i notując asystę.