Kamiński z asystą w Bundeslidze! Szalone siedem minut [WIDEO]

16:06, 21. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Jakub Kamiński popisał się asystą w meczu FC Koeln - Borussia Moenchengladbach. Reprezentant Polski miał udział przy drugim trafieniu dla gospodarzy. Po 7. minutach było już (2:1).

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński asystował w szalonym meczu Bundesligi

Takiego początku meczu FC Koeln – Borussia Moenchengladbach nikt się nie spodziewał. W siedem minut kibice na stadionie RheinEnergieStadion oglądali aż trzy bramki. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście, a bramkę zdobył Jens Castrop. W kolejnych minutach strzelali gospodarze, a dokładnie Said El Mala oraz Ragnar Ache.

Przy drugim trafieniu dla FC Koeln asystę zanotował reprezentant Polski – Jakub Kamiński. „Kamyk” dostał piłkę na prawej stronie i zdecydował się na szybkie wstrzelenie futbolówki w pole karne, gdzie w idealnym miejscu znalazł się Ache, który wykończył akcję.

Kamiński ma w tym sezonie już 6 goli i 3 asysty w Bundeslidze w 27 meczach. Przypomnijmy, że 23-latek jest tylko wypożyczony do FC Koeln, ale mimo to jest jednym z najlepszych zawodników w zespole Lukasa Kwasnioka. Po zakończeniu rozgrywek prawdopodobnie wróci do VfL Wolfsburg. Niewykluczone, że latem doczeka się transferu, ponieważ Wilki są poważnie zagrożone spadkiem do 2. Bundesligi.

Już w poniedziałek Kamiński stawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni zagrają w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Były piłkarz Lecha Poznań jest jednym z kluczowych zawodników kadry Jana Urbana. Na jesień zagrał w 5 meczach z orzełkiem na piersi, zdobywając dwie bramki i notując asystę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości