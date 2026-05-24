Górnik Zabrze zatrzyma go na dłużej?! Dostał zielone światło od klubu

Marcel Łubik był w tym sezonie wypożyczony z Augsburga do Górnika Zabrze. Bramkarz ujawnił, że dostał zgodę na kolejny transfer czasowy, choć kierunek nie jest jeszcze znany. Nie ukrywa, że chciałby zostać w Górniku.

Górnik ponownie wypożyczy Łubika?

Górnik Zabrze wysokim zwycięstwem nad Radomiakiem Radom zwieńczył fantastyczny sezon. Ekipa Michala Gasparika zdobyła Puchar Polski oraz wywalczyła wicemistrzostwo kraju, co oznacza, że niebawem będzie grać w eliminacjach Ligi Mistrzów. To ogromny sukces, biorąc pod uwagę, że przed sezonem raczej nikt nie zakładał, że uda się osiągnąć tak dobre wyniki.

Ważną postacią drużyny był Marcel Łubik, formalnie zawodnik Augsburga, wypożyczony latem zeszłego roku do Górnika. W sumie wystąpił w 36 spotkaniach i 13 razy zachował czyste konto. Jakiś czas temu bramkarz dość tajemniczo wypowiadał się na temat swojej przyszłości, gdyż nie znał planów niemieckiego klubu. Teraz ujawnia, że dostał zgodę na kolejne wypożyczenie i być może pozostanie w Zabrzu na kolejny sezon.

– Czuję się w Zabrzu świetnie i na pewno chciałbym zostać. Nie mam jednak na razie żadnej oferty z Górnika. Dostałem „zielone światło” na kolejne wypożyczenie. Gdzie, jeszcze nie wiem, bo na ten moment nie ma żadnych konkretów – przekazał bramkarz w rozmowie dla portalu Roosevelta.pl.

Byłaby to również świetna wiadomość dla Górnika. Na dzisiaj jednak za wcześnie, by przesądzać, czy faktycznie tak się stanie. Być może Augsburg będzie chciał spróbować go w innej lidze. Dla 22-latka była to pierwsza styczność z Ekstraklasą – sezon wcześniej występował w pierwszej lidze z GKS-em Tychy.