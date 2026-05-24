Olise do Realu, Kane do Barcelony?! Działacz Bayernu odpowiada

11:02, 24. maja 2026
Sebastian Janus
Źródło: Bild I Sky

Bayern Monachium zawdzięcza sukcesy w tym sezonie wybitnemu duetowi gwiazd - Harry'emu Kane'owi oraz Michaelowi Olise. Obaj są łączeni z transferami do Hiszpanii. Na te doniesienia w swoim stylu zareagował Uli Hoeness.

fot. dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise i Harry Kane

Bayern nie sprzeda największych gwiazd. Hoeness zapewnia

Bayern Monachium ponownie zdominował krajowe podwórko, zdobywając dublet. Nie udało się przy tym osiągnąć głównego celu, jakim był triumf w Lidze Mistrzów, gdyż w półfinale lepsze okazało się Paris Saint-Germain. Ostatecznie ekipa Vincenta Kompany’ego kończy sezon z mistrzostwem oraz Pucharem Niemiec. Ta sztuka by się nie powiodła, gdyby nie fenomenalna dyspozycja zabójczego ofensywnego duetu – Michaela Olise oraz Harry’ego Kane’a.

Obaj stanowią o sile Bawarczyków, a jednocześnie są łączeni z transferami. O Olise marzy praktycznie cała piłkarska Europa – przy okazji finału Pucharu Niemiec z trybun miał mu się nawet przyglądać Jose Mourinho, który niebawem obejmie Real Madryt. Uli Hoeness skwitował te informacje, przekonując, że Królewscy nie mają szans na sprowadzenie Francuza.

– Może sobie patrzeć na niego, ile chce. I tak go nie dostanie. Olise nie jest na sprzedaż. Podróż z Madrytu była zupełnie niepotrzebna – przekazał działacz.

W podobnym tonie wypowiedział się na temat Harry’ego Kane’a, łączonego z Barceloną. Dla wielu to właśnie on byłby idealnym następcą Roberta Lewandowskiego. Hoeness twierdzi, że hiszpańskiego giganta nie byłoby stać na transfer Anglika.

– Bayern to klub, który kupuje, a nie sprzedaje. Poza tym, trzeba zacząć od tego, że Barcelona nie ma nawet w ogóle pieniędzy.

