Olise do Realu, Kane do Barcelony?! Działacz Bayernu odpowiada

Bayern Monachium zawdzięcza sukcesy w tym sezonie wybitnemu duetowi gwiazd - Harry'emu Kane'owi oraz Michaelowi Olise. Obaj są łączeni z transferami do Hiszpanii. Na te doniesienia w swoim stylu zareagował Uli Hoeness.

Bayern nie sprzeda największych gwiazd. Hoeness zapewnia

Bayern Monachium ponownie zdominował krajowe podwórko, zdobywając dublet. Nie udało się przy tym osiągnąć głównego celu, jakim był triumf w Lidze Mistrzów, gdyż w półfinale lepsze okazało się Paris Saint-Germain. Ostatecznie ekipa Vincenta Kompany’ego kończy sezon z mistrzostwem oraz Pucharem Niemiec. Ta sztuka by się nie powiodła, gdyby nie fenomenalna dyspozycja zabójczego ofensywnego duetu – Michaela Olise oraz Harry’ego Kane’a.

Obaj stanowią o sile Bawarczyków, a jednocześnie są łączeni z transferami. O Olise marzy praktycznie cała piłkarska Europa – przy okazji finału Pucharu Niemiec z trybun miał mu się nawet przyglądać Jose Mourinho, który niebawem obejmie Real Madryt. Uli Hoeness skwitował te informacje, przekonując, że Królewscy nie mają szans na sprowadzenie Francuza.

– Może sobie patrzeć na niego, ile chce. I tak go nie dostanie. Olise nie jest na sprzedaż. Podróż z Madrytu była zupełnie niepotrzebna – przekazał działacz.

W podobnym tonie wypowiedział się na temat Harry’ego Kane’a, łączonego z Barceloną. Dla wielu to właśnie on byłby idealnym następcą Roberta Lewandowskiego. Hoeness twierdzi, że hiszpańskiego giganta nie byłoby stać na transfer Anglika.

– Bayern to klub, który kupuje, a nie sprzedaje. Poza tym, trzeba zacząć od tego, że Barcelona nie ma nawet w ogóle pieniędzy.