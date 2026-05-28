Glasner wygrał Ligę Konferencji i odszedł z Crystal Palace. W tym klubie ma pracować

Oliver Glasner po dwóch latach zakończył pracę w roli trenera Crystal Palace. Z informacji Nicolo Schiry wynika, że ma przenieść się do Bundesligi. Jego nazwisko łączy się z Bayerem Leverkusen.

Glasner faworytem do przejęcia Bayeru Leverkusen

Crystal Palace po raz pierwszy w historii zdobyło europejskie trofeum, wygrywając Ligę Konferencji. W wielkim finale pokonali Rayo Vallecano (1:0). Był to jednocześnie ostatni mecz Olivera Glasnera w roli trenera Orłów. Już od kilku miesięcy było wiadomo, że Austriak po zakończeniu sezonu pożegna się z klubem. W trakcie swojej kadencji wygrał m.in. Tarczę Wspólnoty oraz Puchar Anglii.

Glasner szuka nowego wyzwania, a takowe pojawiło się w Bundeslidze. Z informacji, jakie przekazał Nicolo Schira, wynika, że szkoleniowiec trafił pod lupę Bayeru Leverkusen. Dziennikarz zasugerował, że trener otrzymał nawet wstępną ofertę kontraktu.

Z Bayerem Leverkusen rozstał się niedawno Kasper Hjulmand, który przejął zespół na początku sezonu. Na stanowisku zastąpił Erika ten Haga. Aptekarze zakończyli sezon na 6. miejscu w tabeli, co poskutkowało brakiem awansu do Ligi Mistrzów.

Glasner to fachowiec, którego kibice niemieckiego futbolu doskonale znają. W przeszłości 51-latek pracował m.in. w Eintrachcie Frankfurt i Wolfsburgu. W swoim CV ma także SV Ried, LASK Linz oraz FC Liefering.

Jako szkoleniowiec Crystal Palace prowadził drużynę w 121 meczach. Jego bilans to 53 zwycięstwa, 33 remisy i 35 porażek. Ostatni sezon zakończył na 15. miejscu w tabeli z przewagą tylko sześciu punktów nad strefą spadkową.