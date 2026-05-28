Glasner wygrał Ligę Konferencji i odszedł z Crystal Palace. W tym klubie ma pracować

16:52, 28. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Nicolo Schira

Oliver Glasner po dwóch latach zakończył pracę w roli trenera Crystal Palace. Z informacji Nicolo Schiry wynika, że ma przenieść się do Bundesligi. Jego nazwisko łączy się z Bayerem Leverkusen.

Oliver Glasner
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Oliver Glasner

Glasner faworytem do przejęcia Bayeru Leverkusen

Crystal Palace po raz pierwszy w historii zdobyło europejskie trofeum, wygrywając Ligę Konferencji. W wielkim finale pokonali Rayo Vallecano (1:0). Był to jednocześnie ostatni mecz Olivera Glasnera w roli trenera Orłów. Już od kilku miesięcy było wiadomo, że Austriak po zakończeniu sezonu pożegna się z klubem. W trakcie swojej kadencji wygrał m.in. Tarczę Wspólnoty oraz Puchar Anglii.

Glasner szuka nowego wyzwania, a takowe pojawiło się w Bundeslidze. Z informacji, jakie przekazał Nicolo Schira, wynika, że szkoleniowiec trafił pod lupę Bayeru Leverkusen. Dziennikarz zasugerował, że trener otrzymał nawet wstępną ofertę kontraktu.

Z Bayerem Leverkusen rozstał się niedawno Kasper Hjulmand, który przejął zespół na początku sezonu. Na stanowisku zastąpił Erika ten Haga. Aptekarze zakończyli sezon na 6. miejscu w tabeli, co poskutkowało brakiem awansu do Ligi Mistrzów.

Glasner to fachowiec, którego kibice niemieckiego futbolu doskonale znają. W przeszłości 51-latek pracował m.in. w Eintrachcie Frankfurt i Wolfsburgu. W swoim CV ma także SV Ried, LASK Linz oraz FC Liefering.

Jako szkoleniowiec Crystal Palace prowadził drużynę w 121 meczach. Jego bilans to 53 zwycięstwa, 33 remisy i 35 porażek. Ostatni sezon zakończył na 15. miejscu w tabeli z przewagą tylko sześciu punktów nad strefą spadkową.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości