To najlepszy transfer sezonu. Barcelona poza czołową piątką

13:37, 28. maja 2026
Michał Stompór
Barcelona w letnim okienku przeprowadziła dwa istotne ruchy, jednak żaden z nich nie zasłużył na obecność w najlepszej piątce zestawienia portalu Goal.com. Znamy 20 najlepszych transferów sezonu 25/26.

Barcelona przegrywa z Bayernem

Sezon 2025/26 w piłce klubowej dobiegnie końca w sobotę. Zamknie go finał Ligi Mistrzów. Okres przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata 2026 to najlepszy czas na podsumowanie wydarzeń, które miały miejsce przez ostatnich 12 miesięcy. Portal Goal.com przygotował zestawienie 20 najlepszych transferów minionych rozgrywek.

Listę otwiera Joaquin Panichelli, który za 17 milionów zamienił Deportivo Alaves na RC Strasbourg. Dziewiętnastą lokatę zajmuje Antoine Semenyo – reprezentant Ghany przeniósł się z Bournemouth do Manchesteru City za 62,5 mln euro. Na kolejnych pozycjach znajdziemy takich piłkarzy, jak Joao Pedro, Endrick, Esteban Lepaul, Marcus Rashford (Barcelona), Martin Zubimendi, Gianluigi Donnarumma, Senne Lammens i Florian Thauvin.

Miejsce numer dziesięć zajmuje Luka Vusković Chorwata wyprzedzają Luka Modrić, Luis Suarez, Jonathan Tah i Joan Garcia. Na piątej lokacie plasuje się Granit Xhaka (Sunderland), na czwartej Yan Diomande (RB Leipzig), najniższy stopień podium zajmuje Donyell Malen (Roma), srebro przypadło Rayanowi Cherkiemu (Manchester City), a złoto Luisowi Diazowi (Bayern Monachium).

Pełna lista najlepszych transferów sezonu 25/26 według portalu Goal.com:

  1. Luis Diaz (Bayern Monachium) – €70m
  2. Rayan Cherki (Manchester City) – £30.5m
  3. Donyell Malen (Roma) – wypożyczenie
  4. Yan Diomande (RB Lipsk) – €20m
  5. Granit Xhaka (Sunderland) – £17m
  6. Joan Garcia (Barcelona) – €25m
  7. Jonathan Tah (Bayern Monachium) – za darmo
  8. Luis Suarez (Sporting CP) – €23m
  9. Luka Modrić (AC Milan) – za darmo
  10. Luka Vusković (Hamburg) – wypożyczenie
  11. Florian Thauvin (Lens) – €6m
  12. Senne Lammens (Manchester United) – £18m
  13. Gianluigi Donnarumma (Manchester City) – £26m
  14. Martin Zubimendi (Arsenal) – £56m
  15. Marcus Rashford (Barcelona) – wypożyczenie
  16. Esteban Lepaul (Rennes) – €13.5m
  17. Endrick (Lyon) – wypożyczenie
  18. Joao Pedro Joao Pedro (Chelsea) – £60m
  19. Antoine Semenyo (Manchester City) – £62.5m
  20. Joaquin Panichelli (Strasbourg) – €17m

