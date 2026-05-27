Liverpool wskazał trzy wielkie gwiazdy do zastąpienia Salaha

10:12, 27. maja 2026
Sebastian Janus
Źródło: The Telegraph

Liverpool w dalszym ciągu nie sprowadził następcy Mohameda Salaha, ale intensywnie nad tym tematem pracuje. Na szczycie listy życzeń znajduje się Yan Diomande. Oprócz niego The Reds rozważają dwie inne kandydatury - informuje "The Telegraph".

fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola i Mohamed Salah

Liverpool przygotowuje się do życia bez Mohameda Salaha. Na przestrzeni ostatnich lat to była największa gwiazda na Anfield. Ten sezon był w jego wykonaniu już znacznie słabszy, więc obie strony zdecydowały, że to odpowiednia pora, aby zakończyć wspaniałą współpracę. Egipcjanin jeszcze nie dokonał ostatecznego wyboru, jeśli chodzi o jego nowego pracodawcę.

W chwili podjęcia decyzji Liverpool rozpoczął natomiast poszukiwania następcy Salaha. Uznano, że potrzebny jest drużynie nowy gwiazdor, który bezpośrednio wejdzie w jego buty i będzie szalał na prawym skrzydle. W tym momencie na radarach znajdują się trzy nazwiska – Yan Diomande, Bradley Barcola oraz Anthony Gordon. Faworytem jest gwiazdor Lipska.

19-latek zachwyca przebojowością i skutecznością dryblingów. Jest do tego bardzo efektywny – w tym sezonie Bundesligi uzbierał w sumie 12 bramek oraz 9 asyst. Lipsk ma świadomość, że zatrzymanie go może okazać się niemożliwe, dlatego jest otwarty na sprzedaż, choć jedynie w przypadku ofert na poziomie 100 milionów euro.

Liverpool pracuje nad tym transferem, a w razie niepowodzenia zwróci się w kierunku Barcoli lub Gordona. Profile całej trójki pasują do zespołu i stylu gry proponowanego przez Arne Slota. W najbliższych tygodniach któraś z tych operacji powinna zostać sfinalizowana.

