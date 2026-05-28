Grabara wypalił ws. transferu do klubu Premier League. „Chyba mnie nie szanujecie”

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara nie bierze pod uwagę transferu do Hull City

VfL Wolfsburg ma za sobą jeden z najgorszych sezonów w historii klubu. W Bundeslidze zajęli dopiero 16. miejsce, co oznaczało, że będą musieli rozegrać dodatkowy dwumecz o utrzymanie w elicie. Zmierzyli się w nim z Padeborn. Pierwsze spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a w rewanżu lepszy okazał się drugoligowiec, wygrywając po dogrywce (2:1).

W efekcie Wolfsburg spadł z ligi. Jest to niemal równoznaczne, z tym że największe gwiazdy opuszczą klub. Jedną z nich z pewnością będzie Kamil Grabara, czyli bramkarz reprezentacji Polski. Od dłuższego czasu w kontekście 27-latka mówi się o przeprowadzce do Anglii.

We Wrocławiu rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji. Kamil Grabara przed zameldowaniem się w hotelu rozdawał autografy i robił sobie zdjęcia z kibicami. Fani zapytali go o ewentualny transfer do Hull City, czyli beniaminka Premier League. Bramkarz raczej nie bierze takiego kierunku pod uwagę, o czym świadczy jego reakcja. „Chyba mnie nie szanujecie” – odpowiedział Kamil Grabara.

Grabara gra w Wolfsburgu od lipca 2024 roku. Do Bundesligi trafił z Kopenhagi za ok. 14 mln euro. Łącznie w drużynie Wilków rozegrał 69 spotkań, w których 12 razy zachował czyste konto. W ostatnich dwóch sezonach był jednym z najlepszych bramkarzy w lidze.