Kamil Grabara jest coraz bliżej pożegnania się z Bundesligą. Wolfsburg przegrał kolejny mecz - tym razem Wilki nie poradził sobie z Eintrachtem. Tak wygląda aktualna sytuacja ekipy z Volkswagen-Arena.

Grabara spadnie z Bundesligi? Fatalna sytuacja Wolfsburga

Wolfsburg w tym sezonie radzi sobie po prostu fatalnie. Wilki od samego początku rozgrywek prezentują się poniżej krytyki. Kamil Grabara jest jednym z najlepszych zawodników klubu z Dolnej Saksonii, ale nawet znakomite występy reprezentanta Polski nie zdają się na wiele.

Klub z Volkswagen-Arena po ostatnie zwycięstwo sięgnął w… styczniu. W 17. kolejce Wolfsburg pokonał St. Pauli 2:1, a na listę strzelców wpisali się Christian Eriksen i Dzenan Pejcinović. W 12 następnych spotkaniach jednokrotni mistrzowie Niemiec zgromadzili tylko trzy punkty. W sobotnim pojedynku z Eintrachtem także nie udało się powiększyć dorobku.

Gospodarze już po 32. minutach przegrywali 0:2 i chociaż w samej końcówce znaleźli drogę do siatki rywali, to ostatecznie nie zdołali dogonić ekipy z Frankfurtu. Grabara zanotował dwie skuteczne interwencje.

Wolfsburg ma na koncie tylko 21 punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w stawce. Do bezpiecznej lokaty, gwarantującej pozostanie w Bundeslidze bez konieczności gry w barażach, traci już sześć oczek.