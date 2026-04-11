Dramat reprezentanta Polski. Spadek z ligi coraz bliżej

17:50, 11. kwietnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Kamil Grabara jest coraz bliżej pożegnania się z Bundesligą. Wolfsburg przegrał kolejny mecz - tym razem Wilki nie poradził sobie z Eintrachtem. Tak wygląda aktualna sytuacja ekipy z Volkswagen-Arena.

Kamil Grabara
Grabara spadnie z Bundesligi? Fatalna sytuacja Wolfsburga

Wolfsburg w tym sezonie radzi sobie po prostu fatalnie. Wilki od samego początku rozgrywek prezentują się poniżej krytyki. Kamil Grabara jest jednym z najlepszych zawodników klubu z Dolnej Saksonii, ale nawet znakomite występy reprezentanta Polski nie zdają się na wiele.

Klub z Volkswagen-Arena po ostatnie zwycięstwo sięgnął w… styczniu. W 17. kolejce Wolfsburg pokonał St. Pauli 2:1, a na listę strzelców wpisali się Christian Eriksen i Dzenan Pejcinović. W 12 następnych spotkaniach jednokrotni mistrzowie Niemiec zgromadzili tylko trzy punkty. W sobotnim pojedynku z Eintrachtem także nie udało się powiększyć dorobku.

Gospodarze już po 32. minutach przegrywali 0:2 i chociaż w samej końcówce znaleźli drogę do siatki rywali, to ostatecznie nie zdołali dogonić ekipy z Frankfurtu. Grabara zanotował dwie skuteczne interwencje.

Wolfsburg ma na koncie tylko 21 punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w stawce. Do bezpiecznej lokaty, gwarantującej pozostanie w Bundeslidze bez konieczności gry w barażach, traci już sześć oczek.

