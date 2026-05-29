Kamiński odchodzi z Wolfsburga. W tym klubie zagra w przyszłym sezonie

08:45, 29. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Jakub Kamiński nie wróci do VfL Wolfsburg. Klub poinformował, że reprezentant Polski pozostanie w FC Koeln, które zdecydowało się na wykup. Kwota transferu wyniesie ok. 5,5 mln euro.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński w przyszłym sezonie na pewno nie zagra w VfL Wolfsburg. Po spadku z Bundesligi klub wydał komunikat w mediach społecznościowych, informując o odejściach kilku zawodników. Oprócz reprezentanta Polski odeszli także: Jonas Wind czy Kevin Paredes. Warto jeszcze dodać, że kontraktem związany jest Kamil Grabara, którego media łączą z transferem.

Wiadomo już, gdzie Kamiński zagra w przyszłym sezonie. 23-latek pozostanie w FC Koeln, gdzie minione rozgrywki spędził na wypożyczeniu. W barwach „Koziołków” zaprezentował się bardzo dobrze, zbierając 7 bramek i 5 asyst w 34 meczach.

Koeln było na tyle zadowolone z Polaka, że postanowiło skorzystać z klauzuli wykupu. Wychowanek Lecha Poznań miał kosztować ok. 5,5 mln euro. Dodatkowo liczne źródła wskazują na to, że w kontrakcie znajdzie się kwota odstępnego na poziomie 20 mln euro.

W porównaniu do Wolfsburga drużyna Rene Wagnera utrzymała się w Bundeslidze. Koeln zakończyło rozgrywki w lidze niemieckiej na 14. miejscu w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Do tej pory Kamiński na niemieckich boiskach zagrał 104 razy, strzelił 11 goli i zaliczył 13 asyst. W ciągu ostatnich miesięcy „Kamyk” stał się również kluczowym piłkarzem reprezentacji Polski.

