Barcelona dopięła wielki transfer. Laporta odegrał kluczową rolę

FC Barcelona wygrała walkę o Anthony'ego Gordona i osiągnęła porozumienie z Newcastle United. Anglik ma podpisać pięcioletni kontrakt, a cała operacja może kosztować nawet 80 milionów euro.

Laporta przekonał Gordona do transferu

Barcelona wyprzedziła Bayern Monachium oraz Liverpool w walce o Anthony’ego Gordona. Skrzydłowy Newcastle United od dłuższego czasu znajdował się na liście życzeń kilku europejskich gigantów. Ostatecznie to Blaugrana przekonała zawodnika do przeprowadzki do Hiszpanii.

Według informacji przekazanych przez „BILD” ważną rolę w całej operacji odegrał Joan Laporta. Prezydent Barcelony miał osobiście rozmawiać z Gordonem i przedstawić mu wizję projektu budowanego przez kataloński klub.

Duży wpływ na decyzję zawodnika miał również Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec rozmawiał z piłkarzem i wyjaśnił mu, jaką rolę ma pełnić w zespole. To właśnie te rozmowy miały przekonać Anglika do wyboru Barcelony.

Bayern Monachium przez długi czas wierzył, że zainteresowanie Barcelony jest jedynie próbą wywołania presji. Niemcy prowadzili jednak negocjacje bardzo powoli i przedstawili ofertę, która nie spełniała oczekiwań. Gdy Barcelona rozpoczęła bezpośrednie rozmowy z Newcastle United, sytuacja szybko się zmieniła.

Katalończycy błyskawicznie przyspieszyli negocjacje i osiągnęli porozumienie z angielskim klubem. Zanim Bayern zareagował, Barcelona była już na końcowym etapie rozmów i dopięła jeden z największych transferów przed nowym sezonem.