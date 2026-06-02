Znany klub powalczy o awans do 1. ligi. Znamy pierwszego finalistę baraży

14:55, 2. czerwca 2026
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

W pierwszym półfinałowym meczu barażowym o awans do Betclic 1. ligi Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało rezerwy Śląska Wrocław 2:1. Górale wieczorem poznają finałowego rywala.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Barażową walkę o awans do Betclic 1. ligi rozpoczęliśmy we wtorek o godzinie 13:00 w Bielsku-Białej. Ten dość nietypowy termin wyznaczony przez PZPN nie przeszkodził jednak fanom Górali, którzy mimo wszystko w sporej licznie (ponad 2 tysięcy osób), zjawili się na obiekcie przy Rychlińskiego na półfinałowej rywalizacji z rezerwami Śląska Wrocław.

Początek meczu należał jednak do zespołu gości. Młodzi piłkarze ze sporym animuszem weszli w spotkanie i szybko, bo już w 2. minucie meczu objęli prowadzenie za sprawą Michała Milewskiego. To właśnie pierwsze minuty należały do nich i właściwie należy powiedzieć, że zaskoczyli oni zespół Podbeskidzia, który miał problemy w wielu sytuacjach zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Z czasem jednak przewaga młodych piłkarzy się zatarła i do głosu coraz częściej zaczęli dochodzić gospodarze. Górale nacierali na bramkę Śląska, ale w większości sytuacji brakowało wykończenia lub ostatniego podania. Najbliżej przed zmianą stron byli jednak w okolicach 40. minuty, gdy aż trzykrotnie rywal wybijał piłkę z linii bramkowej.

Po przerwie na odrobienie strat nie trzeba było jednak zbyt długo czekać. Już w 49. minucie rywalizacji po znakomitym podaniu z bocznego sektora boiska piłkę do siatki Wrocławian skierował Marcin Urynowicza. Tak szybkie doprowadzenie do remisu zwiastowało wielkie emocje w kolejnych minutach i to się potwierdziło. Zdobyta bramka napędziła zespół Marcina Włodarskiego, który znów mocno naciskał na bramkę rezerw Śląska. Drużyna z Dolnego Śląska ograniczała się właściwie tylko do kontrataków i próby wykorzystania faz przejściowych.

Ostatnie minuty regulaminowego czasu gry przyniosły szczególne emocje. W 77. minucie rywalizacji gola dającego prowadzenie Podbeskidziu zdobył znów Marcin Urynowicz. Pomocnik Bielszczan odnalazł się w polu karnym i świetnym plasowanym uderzeniem z powietrza pokonał Huberta Śliczniaka. Ten gol okazał się kluczowy dla dalszych losów meczu. Jak się bowiem okazało, dublet gracza TSP zapewnił zespołowi awans do finału baraży o awans do Betclic 1. ligę.

W drugim półfinałowym starciu Olimpia Grudziądz podejmie zespół Sandecji Nowy Sącz. Ten mecz odbędzie się we wtorek o godzinie 16:00. Z kolei finałowe starcie zaplanowano na 13:45 w sobotę 6 czerwca.