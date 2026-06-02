Harry Kane łączony z hiszpańskim gigantem. To będzie hitowy transfer

Harry Kane znajduje się na celowniku Barcelony - ujawnił David Bernabeu w programie La Posesion na łamach "Sportu". Na transfer napastnika do Hiszpanii ma naciskać Hansi Flick.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

FC Barcelona zainteresowana Harrym Kanem

Harry Kane trzy lata temu przeniósł się z Tottenhamu Hotspur do Bayernu Monachium za 95 mln euro. W barwach bawarskiego giganta reprezentant Anglii zdobył już dwa mistrzostwa Niemiec. 32-letni snajper rozegrał łącznie dla Bayernu 147 spotkań, w których zdobył aż 146 bramek.

W mediach pojawiają się nowe spekulacje dotyczące przyszłości Kane’a. Jak ujawnił David Bernabeu w programie La Posesion, na radarze Barcelony ponownie znalazł się Anglik. Co ważne, Kane nie jest obecnie numerem jeden na liście życzeń Hansiego Flicka. Największym marzeniem Niemca pozostaje transfer Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Argentyńczyk jest uznawany przez szkoleniowca za idealnego napastnika do jego systemu gry.

Klub ze stolicy Hiszpanii nie ma zamiaru prowadzić negocjacji z Dumą Katalonii i nie chce wzmacniać jednego ze swoich największych rywali w La Lidze. Flick doskonale zna możliwości Kane’a jeszcze z czasów pracy w Bundeslidze. Niemiec ceni doświadczenie reprezentanta Anglii, jego umiejętność gry tyłem do bramki oraz zdolność do współpracy z partnerami w ataku.

Bayern mógłby rozpocząć negocjacje przy kwocie około 80 milionów euro. Pojawiały się również informacje sugerujące, że Kane nie byłby zainteresowany przeprowadzką do Barcelony, lecz źródła zbliżone do klubu stanowczo temu zaprzeczają. Snajper ma kontrakt obowiązujący w klubie z Allianz Areny do końca kampanii 2026/2027.