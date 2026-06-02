Chorwacja – Belgia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.06.2026)

Chorwacja – Belgia: gdzie oglądać?
Chorwacja podejmie Belgię w meczu towarzyskim, który odbędzie się we wtorek (2 czerwca) o godzinie 18:00. Spotkanie zostanie rozegrane w Rijece i będzie jednym z ostatnich sprawdzianów przed zbliżającymi się mistrzostwami świata 2026. Obie reprezentacje wymieniane są w gronie potencjalnych „czarnych koni” mundialu.
Zespół prowadzony przez Zlatko Dalicia przeszedł przez eliminacje bez porażki. Belgowie również nie doznali porażki w drodze do wielkiego turnieju. Od stycznia ubiegłego roku drużynę prowadzi Rudi Garcia, który stara się odbudować Czerwone Diabły po nieudanym mundialu sprzed czterech lat.
Chorwacja – Belgia: transmisja w TV
Towarzyskie spotkanie rozgrywane w Splicie pomiędzy Chorwacją a Belgią będzie dostępne na żywo w telewizji. Mecz będzie można śledzić na antenie Polsat Sport 1. Rywalizację skomentują Szymon Rojek i Piotr Kobierecki.
Chorwacja – Belgia: stream online
Mecz Chorwacja – Belgia będzie również transmitowany w usłudze Polsat Box Go po wykupieniu pakietu. Z kolei spotkanie będzie za darmo do obejrzenia w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.
Chorwacja – Belgia: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta tego spotkania. Kurs na zwycięstwo Chorwacji oscyluje wokół 2.50. Nieco wyżej wyceniany jest triumf Belgii – około 2.60. Z kolei remis można obstawić przy kursie w granicach 3.15-3.40.
